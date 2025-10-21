SURSE Delegația PSD a plecat de la ședința coaliției pentru că premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face un grup de lucru pentru pensiile magistraților

Delegația liderilor PSD a plecat de la ședința coaliției de luni după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat cererea lui Sorin Grindeanu de a face un grup de lucru larg pentru a scrie o nouă lege a pensiilor magistraților, au declarat pentru G4Media surse din coaliție.

Crearea unui astfel de grup ar duce la discuții îndelungate, după cum au arătat experiențe politice anterioare. Or, premierul Bolojan a declarat luni că reluarea proiectului respins de CCR pe motive de formă, nu de fond, este ”o necesitate”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declarase luni că va propune coaliției formarea unui grup de lucru pentru o nouă formă a legii privind pensiilor magistraților care să fie discutată cu ICCJ, CSM, asociațiile magistraților. Grindeanu a apreciat că ar fi o idee bună să fie cuplată și cu alte categorii de pensii speciale.

„E clar că trebuie să existe și dialog. E clar că s-a mers cumva pe repede-înainte. Acest grup de lucru trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. (…) Trebuie discutată și cu IICCJ, CSM, asociațiile de magistrați”, a susținut Grindeanu, deși toate aceste asociații și instituții au respins orice modificare a privilegiilor candidaților.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a spus într-o postare pe rețelele sociale că ”reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”.