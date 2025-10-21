G4Media.ro
sursa foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

Ciprian Ciucu: Alegeri pentru București pe 7 decembrie / ”Fiecare partid din coaliție va avea propriul candidat”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7 decembrie.

”La coaliție, primul subiect a fost cel legat de alegerile parțiale. Așa cum s-a anticipat deja, 7 decembrie este data convenită pentru aceste alegeri. S-a mai decis că fiecare partid din coaliție să meargă cu un candidat propriu. Toți vom avea un candidat propriu, aceasta va fi până la urmă decizia”, a spus Ciucu.

El a evitat să spună dacă va candida la Primăria București din partea liberalilor, invocând procedurile interne, care ar urma să fie consumate.

”Fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe, am făcut un sondaj de opinie. Mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot anunța o candidatură, nici măcar o intenție. Trebuie să mă asigur că guvernul va stabili data, iar apoi avem proceduri interne, statutare. Până când aceste etape vor fi arse nu voi anunța nimic”, a mai spus Ciucu.

Tags:
