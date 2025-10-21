Partidul de extrema dreaptă al lui Wilders conduce în sondajele din Ţările de Jos cu o saptamână înaintea alegerilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Formaţiunea de extrema dreaptă a lui Geert Wilders este de departe marea favorită la viitorul scrutin, potrivit unui nou sondaj de opinie, dat publicităţii cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din Ţările de Jos, relatează marţi dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un sondaj reprezentativ realizat de Institutul Verian pentru programul TV „EenVandaag” arată că Partidul pentru Libertate (PVV) al lui Wilders ar câştiga 34 din cele 150 de locuri din parlament, ceea ce îl face de departe cel mai puternic partid, aşa cum a fost la ultimele alegeri de acum aproximativ doi ani.

Coaliţia de guvernare formată din patru partide s-a destrămat după doar 11 luni, când Wilders şi-a retras miniştrii din cauza unei dispute privind înăsprirea legilor privind azilul.

În timp ce se anticipează că foştii săi parteneri de coaliţie vor suferi pierderi importante la apropiatul scrutin, sprijinul alegătorilor pentru Wilders a rămas puternic.

Cu toate acestea, este puţin probabil ca partidul antiislamist PVV să revină la guvernare, întrucât toate partidele principale continuă să excludă cooperarea cu Wilders. Guvernul interimar care îşi încheie mandatul a fost condus de fostul funcţionar public independent Dick Schoof.

Conform sondajului, alianţa GreenLeft-Labour ar putea obţine 25 de locuri în parlament, iar creştin-democraţii 23, ambele formaţiuni situându-se cu mult în urma PVV. Partidul conservator-liberal pentru Libertate şi Democraţie (VVD), principalul partid de guvernământ, se aşteaptă să înregistreze pierderi importante.

Sondajele relevă că mulţi alegători sunt indecişi înaintea votului de miercurea viitoare. Printre temele-cheie ale campaniei figurează dreptul la azil şi migraţia, precum şi criza gravă de locuinţe în ţară.

Sondajul a fost realizat în perioada 17-20 octombrie pe un eşantion reprezentativ de 1.473 de persoane cu drept de vot.