Sondaj INSCOP la comanda PNL: Băluță (PSD) este favorit / Anca Alexandrescu și George Simion ar lua aproximativ același procent de la votanții AUR / Călin Georgescu și Daniel Băluță sunt la același nivel al încrederii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un sondaj realizat de INSCOP la comanda PNL arată că Daniel Băluță (PSD) ar avea cele mai mari șanse de a deveni primarul Capitalei. El este cotat în analiza sociologică realizată la comanda liberalilor cu 26%, în timp ce Ciprian Ciucu, posibil candidat PNL ar avea 23%.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-un scenariu în care candidat din partea AUR ar candida George Simion acesta ar avea 22%, în timp ce în varianta Anca Alexandrescu, era ar obține 21,2%.

Cătălin Drulă, considerat candidat USR, ar obține 16,9% în situația în care AUR ar fi reprezentată de George Simion și 18,4% în condițiile unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

Președintele Nicușor Dan este cotat cu cel mai mare nivel de încredere, 41,6% și notorietate (98,9%). Este urmat de Ilie Bolojan, la capitolul încredere, Daniel Băluță și Călin Georgescu.

Sondajul realizat de INSCOP a fost realizat în luna august, la nivelul municipiului București pe 1.107 respondenți și are o eroare calculată de +/- 2,9%.

Primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, și într-un sondaj CURS.

El este urmat de Cătălin Drulă (USR) la diferenţă de 2 procente, pe locul al treilea, la egalitate, aflându-se Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone, conform datelor unui sondaj CURS.