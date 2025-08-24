G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sondaj INSCOP la comanda PNL: Băluță (PSD) este favorit / Anca Alexandrescu…

Sursa foto: Facebook / PNL

Sondaj INSCOP la comanda PNL: Băluță (PSD) este favorit / Anca Alexandrescu și George Simion ar lua aproximativ același procent de la votanții AUR / Călin Georgescu și Daniel Băluță sunt la același nivel al încrederii

Articole24 Aug 1 comentariu

Un sondaj realizat de INSCOP la comanda PNL arată că Daniel Băluță (PSD) ar avea cele mai mari șanse de a deveni primarul Capitalei. El este cotat în analiza sociologică realizată la comanda liberalilor cu 26%, în timp ce Ciprian Ciucu, posibil candidat PNL ar avea 23%.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-un scenariu în care candidat din partea AUR ar candida George Simion acesta ar avea 22%, în timp ce în varianta Anca Alexandrescu, era ar obține 21,2%.

Cătălin Drulă, considerat candidat USR, ar obține 16,9% în situația în care AUR ar fi reprezentată de George Simion și 18,4% în condițiile unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

Președintele Nicușor Dan este cotat cu cel mai mare nivel de încredere, 41,6% și notorietate (98,9%). Este urmat de Ilie Bolojan, la capitolul încredere, Daniel Băluță și Călin Georgescu.

Sondajul realizat de INSCOP a fost realizat în luna august, la nivelul municipiului București pe 1.107 respondenți și are o eroare calculată de +/- 2,9%.

Sursa foto: Facebook / PNL
Sursa foto: Facebook / PNL
Sursa foto: Facebook / PNL

Primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, și într-un sondaj CURS.

El este urmat de Cătălin Drulă (USR) la diferenţă de 2 procente, pe locul al treilea, la egalitate, aflându-se Ciprian Ciucu şi Cristian Popescu Piedone, conform datelor unui sondaj CURS.  

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sondaj INSCOP: Unul din opt români declară că a participat, recent, la acţiuni politice pe Internet

Articole21 Iul 2025
0 comentarii

Sondaj INSCOP: 85% dintre români se consideră persoane religioase

Articole17 Iul 2025
5 comentarii

Sondaj INSCOP: 65,2% dintre români declară că în ultimele şase luni au avut sentimentul că România e în pericol

Articole15 Iul 2025
1 comentariu

1 comentariu

  1. bollocks isn’t it

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.