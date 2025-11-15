Sondaj CURS pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluţă (PSD) – 27%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR), cu câte 22% / Băsescu e considerat cel mai performant edil / E urmat de Firea

Candidatul PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă este pe primul loc în intenţiile de vot al e bucureţtenilor, cu 27% din intenţiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, cu câte 22%, relevă datele unui Sondaj CURS realizat în perioada 3 – 14 noiembrie.

Traficul rutier este considerat cea mai mare problemă a Capitalei. În ceea ce priveşte performanţele foştilor edili, Traian Băsescu este pe primul loc, cu un scor de 27%, urmat de Gabriela Firea, transmite News.ro.

Primul loc în intenţiile de vot pentru primarul Capitalei, este ocupat de Daniel Băluţă, cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, ambii cu câte 22%. Anca Alexandrescu se situează la 15%, în timp ce candidaţii noi sau independenţi obţin scoruri mai reduse, între 2% şi 5%. Printre aceştia se remarcă George Burcea, un candidat recent intrat în competiţie, care înregistrează 2%.

În privinţa gradului de respingere, cel mai ridicat nivel îl înregistrează Anca Alexandrescu, menţionată de 28% dintre respondenţi. Urmează Virgil Zidar, cunoscut ca Makaveli, cu 20%, şi Cătălin Drulă, cu 17%. Candidaţii partidelor tradiţionale prezintă niveluri mai reduse de respingere.

Opţiunile declarate pentru Consiliul General arată o competiţie strânsă între primele patru formaţiuni politice. PSD este la 22%, urmat foarte aproape de USR cu 21% şi de PNL cu 19%. AUR obţine 18%, iar restul partidelor sunt situate între 2% şi 5%.

Peste jumătate dintre respondenţi, 57%, declară ferm că vor vota, acordând nota maximă, iar alţi 9% se declară foarte probabil participanţi. Doar o minoritate de 3% afirmă că nu vor merge la vot.

În ceea ce priveşte evaluarea direcţiei generale a oraşului, majoritatea bucureştenilor consideră că lucrurile merg într-o direcţie greşită. Peste jumătate dintre respondenţi, 55%, exprimă această opinie, în timp ce 41% apreciază că oraşul se îndreaptă într-o direcţie bună. Doar 4% dintre participanţi nu au avut o opinie formată.

În cazul direcţiei dorite pentru administraţia locală, majoritatea respondenţilor, 56%, îşi exprimă preferinţa pentru o schimbare, în timp ce 39% ar dori continuarea direcţiei actuale. Această distribuţie sugerează existenţa unor aşteptări diferite în rândul populaţiei, cu o tendinţă majoritară orientată spre reconfigurarea abordării administrative viitoare.

În privinţa problemelor identificate în oraş, traficul rutier se află pe primul loc, fiind menţionat de 20% dintre respondenţi. Imediat după acesta se situează funcţionarea spitalelor de stat, indicată de 19%, urmată de reţeaua de termoficare cu 18%. Corupţia din administraţia locală este menţionată de 13%, iar poluarea aerului de 7%. Distribuţia acestor răspunsuri arată că temele legate de infrastructură şi servicii publice rămân în centrul preocupărilor bucureştenilor.

În rândul foştilor primari generali, Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant de 27% dintre respondenţi, urmat de Gabriela Firea cu 25% şi de Nicuşor Dan cu 21%. Celelalte administraţii sunt evaluate la niveluri mult mai reduse.

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS a realizat sondajul pe un eşantion reprezentativ de 1100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în Bucureşti. Eşantionul a fost constituit probabilist, multistadial şi stratificat, asigurându-se reprezentativitatea pe principalele criterii socio-demografice. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, în perioada 3–14 noiembrie 2025, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populaţiei Capitalei, bazată pe datele INS.