MotoGP: Alex Marquez a câştigat cursa de sprint de la Valencia
Pilotul spaniol Alex Marquez s-a impus sâmbătă în cursa de sprint a Marelului Premiu MotoGP de la Valencia, în ultima etapă a sezonului, transmite News.ro.
Spaniolul Alex Marquez (Ducati Gresini) s-a clasat pe primul loc în cursa sprint la Marele Premiu de la Valencia, a 22-a şi ultima etapă a sezonului MotoGP. Pe locul secund s-a clasat un alt pilot spaniol, Pedro Acosta (KTM), iar pe poziţia a treia a venit italianul Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a plecat din pole position şi a încheiat pe locul al cincilea.
Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati), care este matematic campion mondial, absentează de la această ultimă etapă a anului.
