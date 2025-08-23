G4Media.ro
Spaniolul Marc Marquez va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Ungariei /…

Marc Marquez motogp ducati multiplu campion mondial
Marc Marquez / Sursa foto: MOHD RASFAN / AFP / Profimedia

Spaniolul Marc Marquez va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Ungariei / Cursa se desfășoară duminică pe circuitul nou din Balaton Par

Spaniolul Marc Marquez (Ducati) va pleca din pole position în Marele Premiu al Ungariei de MotoGP după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, transmite News.ro.

Liderul campionatului mondial, de neînvins din iunie, cu şase duble consecutive în cursele sprint-Grand Prix, a zdrobit din nou concurenţa pe circuitul nou-nouţ din Balaton Park, situat lângă Lacul Balaton, staţiunea preferată a maghiarilor, aflată la aproximativ o sută de kilometri de capitala Budapesta.

Şextuplul campion mondial la această categorie, care a obţinut al 74-lea pole position din cariera sa, i-a devansat pe italienii Marco Bezzecchi (Aprilia) şi Fabio Di Ginannantonio (Ducati-VR46).

Marele Premiu al Ungariei are loc duminică.

