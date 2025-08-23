Spaniolul Marc Marquez va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Ungariei / Cursa se desfășoară duminică pe circuitul nou din Balaton Par

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Spaniolul Marc Marquez (Ducati) va pleca din pole position în Marele Premiu al Ungariei de MotoGP după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liderul campionatului mondial, de neînvins din iunie, cu şase duble consecutive în cursele sprint-Grand Prix, a zdrobit din nou concurenţa pe circuitul nou-nouţ din Balaton Park, situat lângă Lacul Balaton, staţiunea preferată a maghiarilor, aflată la aproximativ o sută de kilometri de capitala Budapesta.

Şextuplul campion mondial la această categorie, care a obţinut al 74-lea pole position din cariera sa, i-a devansat pe italienii Marco Bezzecchi (Aprilia) şi Fabio Di Ginannantonio (Ducati-VR46).

Marele Premiu al Ungariei are loc duminică.