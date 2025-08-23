Spaniolul Marc Marquez va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Ungariei / Cursa se desfășoară duminică pe circuitul nou din Balaton Par
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) va pleca din pole position în Marele Premiu al Ungariei de MotoGP după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Liderul campionatului mondial, de neînvins din iunie, cu şase duble consecutive în cursele sprint-Grand Prix, a zdrobit din nou concurenţa pe circuitul nou-nouţ din Balaton Park, situat lângă Lacul Balaton, staţiunea preferată a maghiarilor, aflată la aproximativ o sută de kilometri de capitala Budapesta.
Şextuplul campion mondial la această categorie, care a obţinut al 74-lea pole position din cariera sa, i-a devansat pe italienii Marco Bezzecchi (Aprilia) şi Fabio Di Ginannantonio (Ducati-VR46).
Marele Premiu al Ungariei are loc duminică.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Au fost reluate livrările de petrol către Ungaria şi Slovacia via conducta Drujba / Ungaria importă 65% din necesarul de petrol şi 85% din gaze din Rusia
Restricţii de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj pe teritoriul Ungariei, în perioada 19-20 august
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.