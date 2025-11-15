Cerbul lopătar, din nou în pădurile Iașului după zeci de ani de dispariție / Animalul nu a mai fost văzut aici de cel puțin 100 de ani / 25 de exemplare au fost cumpărate din țară și din Polonia

După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut în mai multe păduri din țară, transmite stirileprotv.ro.

Re-popularea face parte dintr-un proiect al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, care urmărește readucerea cerbilor lopătari în zonele din care au dispărut din cauza urbanizării, defrișărilor sau braconajului.

În pădurile din județul Iași, cerbul lopătar, cu coarnele sale impunătoare, nu a mai fost văzut de aproape 100 de ani.

Anul trecut, Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județ a cumpărat 25 de exemplare din rezervații de la noi din țară și din Polonia.

După un an în care s-au adaptat, vor fi eliberate în sălbăticie. Între timp, au făcut și pui, așa că în natură vor ajunge 51 de cerbi lopătari.

„Perioadele celor două războaie mondiale au generat un colaps demografic, extinderea agriculturii intensive, pierderea pădurilor de foioase au eliminat specia aceasta”, explică Mircea Lazăr, profesor Universitatea de Științele Vieții Iași.