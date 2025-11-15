G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cerbul lopătar, din nou în pădurile Iașului după zeci de ani de…

Sursa foto: Pixabay

Cerbul lopătar, din nou în pădurile Iașului după zeci de ani de dispariție / Animalul nu a mai fost văzut aici de cel puțin 100 de ani / 25 de exemplare au fost cumpărate din țară și din Polonia

Articole15 Noi • 140 vizualizări 0 comentarii

După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut în mai multe păduri din țară, transmite stirileprotv.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Re-popularea face parte dintr-un proiect al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, care urmărește readucerea cerbilor lopătari în zonele din care au dispărut din cauza urbanizării, defrișărilor sau braconajului.

În pădurile din județul Iași, cerbul lopătar, cu coarnele sale impunătoare, nu a mai fost văzut de aproape 100 de ani.

Anul trecut, Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județ a cumpărat 25 de exemplare din rezervații de la noi din țară și din Polonia.

După un an în care s-au adaptat, vor fi eliberate în sălbăticie. Între timp, au făcut și pui, așa că în natură vor ajunge 51 de cerbi lopătari.

„Perioadele celor două războaie mondiale au generat un colaps demografic, extinderea agriculturii intensive, pierderea pădurilor de foioase au eliminat specia aceasta”, explică Mircea Lazăr, profesor Universitatea de Științele Vieții Iași.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un sanctuar al cerbilor lopătari, supravegheat video, protejează pădurea de… om / Silvicultor: ”Veneau cu căruța plină de gunoaie și le lăsau prin pădure” / Primar: ”Hoţii de lemne făceau prăpăd”

Articole21 Mar 2024
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.