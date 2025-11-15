O tânără italiancă își injectează Ozempic cumpărat online pentru a slăbi și ajunge în comă / „Flaconul conținea insulină”

Voia să ”dea jos” câteva kilograme, dar a ajuns în comă și era să moară. Asta i s-a întâmplat unei femei de 31 de ani din Padova, care a cumpărat online unul dintre cele mai vândute medicamente din lume: Ozempic, scrie Corriere della Sera.

Ozempic este vândut în farmacii, pe bază de rețetă, dar pacientul trebuie să îl plătească: tratamentul pentru o lună costă aproximativ 400 de euro, în Italia.

Cu toate acestea, acesta poate fi găsit online la prețuri mai avantajoase, iar această circumstanță, combinată cu imposibilitatea de a obține o rețetă medicală, deoarece protagonista povestirii nu este nici diabetică, nici obeză, a determinat-o pe tânăra femeie să procedeze la achiziționarea online.

Problema este că „stiloul” conceput pentru autoadministrarea subcutanată a medicamentului nu conținea ingredientul activ dorit, ci o anumită cantitate de insulină.

Când a fost injectat unei persoane sănătoase, a provocat comă în câteva minute.

„Din fericire, ea nu era singură acasă, altfel ar fi putut muri”, spune Daniele Mengato, șeful Unității de Farmacie a Spitalului din Padova și unul dintre autorii articolului științific despre acest caz publicat de European Journal of Hospital Pharmacy, care documentează consecințele clinice potențial fatale ale vânzării de medicamente contrafăcute.

„Familia ei a găsit-o inconștientă și a sunat imediat la serviciile de urgență”, continuă Mengato. „Când au sosit paramedicii, nivelul de zahăr din sânge al tinerei era sub 40, pe o scară de la 80 la 100, așa că a fost transportată de urgență la camera de gardă. Se afla în comă hipoglicemică, așa că medicii i-au administrat glucoză intravenos și și-a recăpătat treptat cunoștința. A fost apoi internată la Clinica Medicală V pentru câteva zile și s-a recuperat complet, fără complicații. Astăzi se simte bine, dar a riscat foarte mult”. Ea a fost tratată de dr. Antonietta Romano, coautoare a articolului științific.

Medicamentul contrafăcut

De îndată ce s-a simțit mai bine, pacienta a spus că a cumpărat o sticlă de Ozempic pentru slăbit, fără rețetă, de pe un site online specializat în suplimente și produse pentru sănătate. Site-ul părea să aibă sediul în Italia, dar nu era o farmacie autorizată.

Deoarece semaglutida, ingredientul activ al medicamentului în cauză, provoacă rareori hipoglicemie, în special la persoanele care nu suferă de diabet, medicii au suspectat că pachetul achiziționat nu era autentic. De fapt, acesta prezenta mai multe nereguli: absența etichetei în Braille, care este obligatorie în UE, erori de tipar, un logo distorsionat și textul nu era în italiană.

Laboratorul de toxicologie al Spitalului din Padova a examinat produsul și a descoperit că era insulină.

„La o persoană nediabetică, administrarea accidentală a acestui hormon, în special la o doză necontrolată, provoacă comă hipoglicemică”, concluzionează Mengato.

Datorită eficacității sale în pierderea în greutate, semaglutida a câștigat popularitate în întreaga lume, în special în versiunea marca Ozempic.

Este recomandată de influențatori și vedete pe rețelele de socializare, dar cererea mare rezultată (unul din opt americani o ia, n.r.) a dus la o creștere a produselor contrafăcute vândute pe platforme online nereglementate.

Acest lucru a provocat o penurie a medicamentului pe canalele oficiale, împiedicând utilizarea acestuia pentru tratarea pacienților care au cu adevărat nevoie de el, și anume diabeticii și persoanele obeze.

Autoritatea spitalicească din Padova a raportat cazul Agenției Italiene pentru Medicamente (AIFA) și autorităților competente, care au lansat investigații cu privire la produsul contrafăcut și la comerciantul online.

Acesta este încă activ, deși nu mai comercializează Ozempic.