În Turcia, pentru 10 centimetri în plus / Nebunia alungirii oaselor la persoanele sănătoase / „Costă până la 50.000 de euro, durerea este insuportabilă: ca o explozie în interiorul corpului”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În Turcia, în 2024, peste 1,5 milioane de turiști din motive medicale. În ultima vreme, alungirea oaselor pentru persoanele frustrate că au o înălțime sub medie, a devenit o adevărată modă, scrie Corriere della Sera.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marco, un italian de 35 de ani, avea o înălțime puțin sub medie, dar, fiind agent de vânzări, nu mai voia să se uite în sus la clienții săi: „Devenise o obsesie”, spune el, cerând să rămână anonim, „nu mă puteam gândi la altceva”.

Peter, 32 de ani, american, avea 172 de centimetri înălțime, acum are 184 și „toată lumea”, spune el cu satisfacție, „mă respectă”.

Între timp, au fost două operații, luni de dureri chinuitoare, fizioterapie și zile petrecute rotind cheia care permite membrelor să crească un milimetru pe zi.

Frank, 38 de ani, britanic, avea 170 cm înălțime și a suferit întotdeauna din cauza înălțimii sale, dar a decis să se supună operației când s-a căsătorit cu o femeie care era aproape la fel de înaltă ca el, având 168 cm. Acum, că este cu 10 cm mai înalt, se simte în sfârșit confortabil și satisfăcut, chiar dacă după operație a fost la un pas de moarte din cauza unei embolii pulmonare.

Prețuri cuprinse între 20.000 și 50.000 de euro

Alungirea membrelor în scopuri pur estetice este ultima tendință, iar Turcia este destinația preferată, oferind prețuri competitive pentru toate tipurile de chirurgie estetică, de la păr și ochi la nas și față, și chiar picioare.

Conform datelor Ministerului Comerțului, numărul turiștilor străini care vizitează țara din motive medicale a ajuns la 1,5 milioane în 2024, de șase ori mai mult decât în 2012.

Wannabetaller, Travelmedi, Lunaclinic. Există multe site-uri web care oferă pachete all-inclusive și o evaluare inițială complet gratuită.

„Nu pierdeți timpul, descoperiți o nouă versiune a dvs. Întrebați acum” este sloganul care vă invită să completați formularul sau să contactați asistentul pe WhatsApp.

Dar dacă apelantul este jurnalist, coordonatorul dispare cu o scuză. Prețurile variază între 20.000 și 50.000 de euro, în funcție de metoda aleasă. La aceasta se adaugă aproximativ 8.000 de euro pentru fizioterapie postoperatorie și cazare la hotel, care durează de obicei trei luni.

Metoda siberiană

Dar în ce constă operația? Cea mai populară metodă este încă cea inventată în anii 1950 în Siberia de către rusul Gavriil Ilizarov care constă în tăierea osului cortical și distanțarea treptată a cioturilor sale folosind fixatoare externe, astfel încât acesta să se regenereze, rezultând în alungirea vaselor, tendoanelor și nervilor.

Evident, tehnica a evoluat de atunci. Astăzi se utilizează cuie intramedulare conectate la fixatoare externe, care sunt necesare pacientului în faza de alungire și sunt apoi îndepărtate printr-o intervenție chirurgicală minoră (metoda Lon).

Mai scumpă, dar mai puțin invazivă este tehnica Precise 2, care permite utilizarea unei telecomenzi pentru acționarea tijei intramedulare.

Această tehnică elimină necesitatea fixării externe și minimizează cicatricile chirurgicale și riscul de infecție. În ambele cazuri, faza de alungire durează aproximativ trei luni, timp în care pacienții trebuie monitorizați constant de un fizioterapeut care îi va ajuta să stimuleze osul prin mersul pe picior.

„De parcă ceva ar fi explodat în interiorul tău”

„Durerea este insuportabilă”, spune Marco. „E ca și cum ceva ar exploda în interiorul tău. În primele zile regreți că ai făcut asta. Ești într-o țară străină și nici măcar nu te poți mișca. Dar cea mai grea parte vine când te întorci la hotel și trebuie să-ți întinzi picioarele singur. Îți dau antibiotice și analgezice, iar în fiecare zi crești cu un milimetru.”

Dr. Giovanna Weber, care a fost șefa secției de endocrinologie pediatrică la Spitalul San Raffaele timp de mulți ani, a început să lucreze în domeniul alungirii membrelor în anii 1980: „Am tratat întotdeauna pacienți cu acondroplazie, o afecțiune clinică caracterizată în principal prin statură mică, cu o înălțime medie de 130 de centimetri la bărbați și 120 de centimetri la femei, ceea ce le limitează capacitatea de a utiliza serviciile cotidiene, cum ar fi autobuzele.”

Dar a trebuit să refuze de multe ori: „De multe ori, tineri au venit la mine dorind să devină mai înalți pentru că au văzut asta pe TikTok. A trebuit chiar să mă cert cu tați care mi-au spus: „Altfel, fiul meu nu va putea deveni pompier”. Îmi amintesc de o fetiță care voia să se înscrie la academia de dans și era cu doi centimetri prea scundă.”

În Italia, astfel de proceduri în scopuri pur estetice sunt interzise. Alungirea chirurgicală a membrelor, atât inferioare, cât și superioare, se efectuează în cazuri de patologii grave, cum ar fi fracturi care duc la scurtarea semnificativă a unui membru în comparație cu membrul contralateral, sau în cazuri de malformații congenitale sau când înălțimea este sub al treilea percentil.

Riscul de afectare a nervilor

Deoarece pericolele sunt enorme: „Pot apărea leziuni nervoase”, explică Weber, „și există riscul de embolie și tromboză. Poți avea rigiditate articulară sau piciorul dansatorului, care necesită alungirea chirurgicală a tendonului lui Ahile. Sau osul poate să nu se vindece corespunzător, cu riscul de fracturi, infecții și deviații axiale.”

Dar rezultatul nu este neapărat cel așteptat: „Uneori”, explică medicul, „corpul își pierde armonia, mersul nu mai este fluid, parcă ai merge pe picioroange”.

Complicații care pot fi fatale. În februarie anul trecut, un cetățean saudit a murit în Turcia după ce a suferit o operație de alungire a membrelor la Spitalul Beylikdüzü din Istanbul. Totul părea să fi decurs perfect, dar în timpul reabilitării postoperatorii la hotelul Wyndham Istanbul Esenyurt, bărbatul a decedat.

De ce persoanele sănătoase se supun unei intervenții chirurgicale?

Dar ce ar putea determina o persoană sănătoasă, de înălțime normală, să dorească să se supună unei operații periculoase și costisitoare, care necesită o ședere atât de lungă în străinătate?

„La baza acestui lucru”, explică Weber, „se află o profundă nemulțumire față de aspectul fizic, o dismorfie corporală care poate fi cauzată și de rușinea față de propriul corp suferită în copilărie. Acest lucru poate duce la depresie, anxietate, izolare și risc de suicid.

Dr. Mehmet Kocaoglu, care are o clinică în elegantul cartier Sisli din partea europeană a Istanbulului, se numără printre medicii care nu sunt în favoarea alungirii picioarelor din motive estetice.

„Este o operație dificilă și nu o recomand persoanelor cu înălțimea peste 140 de centimetri care nu suferă de acondroplazie”.

Acest lucru se datorează și faptului că nu există studii de caz privind efectele pe termen lung asupra articulațiilor.

Pentru a te supune operației, trebuie să fii tânăr. În mod ideal, ar trebui să ai între 20 și 30 de ani, deoarece la această vârstă oasele se regenerează mai ușor.

Modelul „pocăit”

Apoi sunt cei care regretă. Theresia Fischer, în vârstă de 33 de ani, este un model german care și-a alungit picioarele pentru a-i face pe plac soțului ei, care dorea ca ea să fie mai înaltă. Prima operație a fost efectuată în 2016, urmată de o alta în 2022 și încă șase. Așadar, de la o înălțime inițială de 170 cm, Theresia are acum 184 cm înălțime, picioare foarte lungi, disproporționate față de restul corpului și și-a dat seama că a făcut o greșeală.

Pentru cei care decid să călătorească în Turcia pentru turism medical, este recomandabil să verifice licențele și documentele de autorizare ale centrelor specializate.

Ministerul Sănătății din Turcia a acreditat 643 de spitale, 1.043 de instituții, 177 de centre medicale private și 2.029 de clinici.

Cu toate acestea, procedurile chirurgicale care nu respectă standardele internaționale sunt deosebit de răspândite în sectorul estetic.

Decese cauzate de chirurgia estetică

Potrivit Ministerului de Externe al Regatului Unit, cel puțin 28 de cetățeni britanici au decedat în Turcia din 2019 din cauza complicațiilor apărute în urma operațiilor estetice și de slăbire.

Experții avertizează că printre factorii care contribuie la aceste decese se numără lipsa îngrijirii postoperatorii adecvate, informațiile preoperatorii insuficiente și protocoalele de siguranță inadecvate.

Profesorul Yunus Öç a efectuat peste 200 de proceduri de alungire a membrelor în ultimii doi ani la clinica sa din Istanbul.

„Anterior, doar persoanele cu întârzieri în dezvoltare sau acondroplazie veneau la noi”, explică el, „dar astăzi există o cerere crescută din motive pur cosmetice.

Cu toate acestea, este important să înțelegem riscurile. Nu este ca în cazul rinoplastiei sau al măririi sânilor, unde, dacă apar probleme, pacienții își pot continua viața de zi cu zi pe cont propriu. Aici, riști să devii dependent de altcineva pentru tot restul vieții”, explică profesorul.