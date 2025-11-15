Incendiu la o pensiune din Mahmudia (Tulcea) / ISU: Nu ar fi persoane blocate în unitatea de cazare
Un incendiu s-a produs, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la acest moment pentru stingerea focului. Pompierii au precizat că nu ar fi persoane blocate în unitatea de cazare, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă seara, la un incendiu produs la o pensiune din localitatea Mahmudia.
”Apelantul a transmis că iese fum şi flacără din acoperişul pensiunii care la parter are şi un restaurant. La faţa locului se deplasează trei autospeciale de stingere şi autoscară din cadrul detaşamentului de pompieri Tulcea. Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
UPDATE Accident pe Dunăre: O ambarcaţiune în care se aflau 12 persoane a intrat în mal, în apropiere de Maliuc, în Tulcea / 4 persoane sunt duse la spital
Incendiu la o unitate de cazare turistică în apropiere de localitatea Jurilofca / O persoană a avut nevoie deîngrijiri medicale / Cauza incendiului, un aparat de gătit defect ori neizolat
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.