Austria, aproape sigură de calificarea directă la CM 2026 după 2-0 la…

Minge de fotbal.
Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Austria, aproape sigură de calificarea directă la CM 2026 după 2-0 la Cipru

Selecționata Austriei de fotbal este aproape sigură de calificarea la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Canada și Mexic după ce a câștigat sâmbătă seară cu Cipru la Limassol, scor 2-0.

Naționala antrenată de Ralf Ragnick nu a vrut să le dea emoții fanilor privind calificarea la turneul final din 2026 în penultima etapă a preliminariilor. Golgheterul Arnautovic a deschis scorul după ce fructificat un penalty în minutul 18. Austriecii au conservat scorul din minutul 18 pe tot parcursul reprizei împotriva unui Cipru deloc inspirat.

Marko Arnautovic a repetat scenariul din prima repriză și a marcat rapid și în partea secundă după ce a fost lansat perfect de fundașul Kevin Dans în minutul 58.

Astfel, Austria lichidează speranțele fanilor români pentru o calificare directă la CM 2026 de fotbal și totul se va juca la Bosnia pentru selecționata lui Mircea Lucescu.

Celelalte rezultate din prima parte a zilei în preliminariile CM 2026

  • Kazakhstan vs. Belgia: 1-1
  • Georgia vs. Spania: 0-4
  • Liechtenstein vs. Țara Galilor: 0-1
  • Turcia vs. Bulgaria: 2-0

Urmează:

  • Bosnia vs. România: ora 21:45 pe Prima TV
  • Danemarca vs. Belarus
  • Elveția vs. Suedia
  • Grecia vs. Scoția
  • Slovenia vs. Kosovo

