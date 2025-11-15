Austria, aproape sigură de calificarea directă la CM 2026 după 2-0 la Cipru

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Selecționata Austriei de fotbal este aproape sigură de calificarea la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Canada și Mexic după ce a câștigat sâmbătă seară cu Cipru la Limassol, scor 2-0.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Naționala antrenată de Ralf Ragnick nu a vrut să le dea emoții fanilor privind calificarea la turneul final din 2026 în penultima etapă a preliminariilor. Golgheterul Arnautovic a deschis scorul după ce fructificat un penalty în minutul 18. Austriecii au conservat scorul din minutul 18 pe tot parcursul reprizei împotriva unui Cipru deloc inspirat.

Marko Arnautovic a repetat scenariul din prima repriză și a marcat rapid și în partea secundă după ce a fost lansat perfect de fundașul Kevin Dans în minutul 58.

Astfel, Austria lichidează speranțele fanilor români pentru o calificare directă la CM 2026 de fotbal și totul se va juca la Bosnia pentru selecționata lui Mircea Lucescu.

Celelalte rezultate din prima parte a zilei în preliminariile CM 2026

Kazakhstan vs. Belgia: 1-1

Georgia vs. Spania: 0-4

Liechtenstein vs. Țara Galilor: 0-1

Turcia vs. Bulgaria: 2-0

Urmează:

Bosnia vs. România: ora 21:45 pe Prima TV

Danemarca vs. Belarus

Elveția vs. Suedia

Grecia vs. Scoția

Slovenia vs. Kosovo

Alte articole relevante