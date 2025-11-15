4 ore până la Bosnia – România / Ghiță, Hagi și Chipciu vor fi titulari / Din 11.700 spectatori, 750 vor fi români

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mircea Lucescu a decis să mizeze pe postul de fundaș stânga pe Alexandru Chipciu, anunță gsp.ro, care prezintă primul 11 cu care România va înfrunta Bosnia, sâmbătă, de la ora 21.45.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Echipa de start a României: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Meciul va fi transmis în direct la Prima TV și Radio România Actualități.

Naționala României caută revanșa în fața Bosniei-Herțegovina, într-un meci decisiv pentru locul al doilea în grupa de calificare, dar care o poate îi și poate ține pe tricolori cu șanse la prima poziție, notează site-ul Federației Române de Fotbal.

În primăvară, deși a dominat jocul și a ratat mai multe ocazii de a marca, România începea preliminariile CM 2026 cu un 0-1 pe Arena Națională în fața Bosniei-Herțegovina.

De această dată, cele două selecționate se întâlnesc la Zenica și ambele sunt în luptă pentru locurile 1-2 care duc la Mondial sau la baraj.

Organizatorii se așteaptă la o asistență de 11.700 spectatori. Dintre aceștia, 750 sunt români, 550 în peluză și 200 în tribună.

Toate străzile și rutele de acces către stadion vor fi închise complet traficului cu patru ore înainte de începerea meciului, cu excepția vehiculelor înscrise oficial pe lista de acces a Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina (FA BiH). Suporterii români au primit pe mail un formular pentru a-l completa.

Pentru această partidă, nu vor fi permise coregrafii de amploare, fiind autorizate doar bannerele și materialele standard de susținere.

Spectatorii vor avea voie cu tobe și portavoce, însă autoritățile vor colecta datele de identificare ale persoanelor care vor intra în stadion cu aceste obiecte.

Steagurile celor două țări sunt permise, dar nu și bețele acestora.

”Recomandăm tuturor suporterilor noștri care se află la Zenica să respecte instrucțiunile autorităților locale, să nu se lase provocați și să susțină tricolorii printr-un comportament civilizat”, anunță FRF.