Misterul tânărului elegant, fotografiat în ziua jafului de la Luvru, a fost elucidat: e un adolescent, fan împătimit al lui Sherlock Holmes / „Mă îmbrac așa la școală”

În ziua spectaculosului furt de la Luvru, o fotografie Associated Press a făcut înconjurul pământului: ea arată un bărbat bine îmbrăcat, cu vestă și pălărie elegantă care aparține cu siguranță unei alte epoci, înconjurat de un grup de polițiști.

Au existat multe ipoteze: că era un detectiv sau poate un complice. Unii au speculat chiar că era o imagine creată de inteligența artificială. Timp de săptămâni, numele bărbatului a rămas necunoscut pentru majoritatea oamenilor, atât de mult încât nici măcar familia lui nu l-a putut recunoaște. Acum, însă, misteriosul bărbat are un nume: Pedro Elias Garzon Delvaux. Și are 15 ani, scrie Corriere della Sera.

Fan al detectivilor clasici precum Sherlock Holmes și Hercule Poirot, el a avut grijă să nu-și dezvăluie numele online și a petrecut săptămâni întregi bucurându-se de ceea ce se spunea despre el în Franța (și nu numai).

”Sunt îmbrăcat ca și cum am fi în anii 1940, dar suntem în 2025. Există un contrast”

Tânărul de 15 ani locuiește cu părinții și bunicul său în Rambouillet, la 30 de kilometri de Paris, și a decis să se joace cu imaginația și curiozitatea lumii.

„Nu am vrut să spun imediat că eu eram”, a explicat el pentru Associated Press. „Această fotografie are un mister, iar misterul trebuie să rămână.”

Pentru singurul său interviu de când fotografia aceea l-a făcut celebru, ”Fedora Man” a apărut în fața camerelor AP la domiciliul său, îmbrăcat aproape identic ca în acea zi: pălărie Fedora, vesta Yves Saint Laurent împrumutată de la tatăl său, sacou ales de mama sa, cravată îngrijită, pantaloni Tommy Hilfiger și un ceas rusesc restaurat, marcat de război. Pălăria, înclinată cu precizie, este un omagiu adus eroului Rezistenței franceze Jean Moulin.

Dintre numeroasele ipoteze, cea care îl frapează cel mai mult este că el este o imagine recreată de IA. Înțelege de ce: „În fotografie, sunt îmbrăcat ca și cum am fi în anii 1940, dar suntem în 2025. Există un contrast”, spune el.

”Cu o singură fotografie, poți deveni viral în doar câteva zile”

Chiar și rudele și prietenii lui au ezitat să creadă că este el, până când au observat-o pe mama lui în fundal. Abia atunci au fost siguri: detectivul preferat al internetului era un băiat real.

Realitatea era mult mai simplă. Pedro, mama și bunicul său merseseră să viziteze Luvrul. „Voiam să intrăm, dar era închis”, a spus el. „Nu știam despre furt.” Ei au întrebat polițiștii de ce porțile erau închise. Câteva secunde mai târziu, fotograful AP Thibault Camus, ocupat să documenteze cordonul de securitate, a făcut fotografia care a schimbat totul. „Când a fost făcută fotografia, nu știam”, spune Pedro. „Tocmai treceam pe acolo.”

Patru zile mai târziu, un prieten i-a scris: „Tu ești?” „Mi-a spus că fotografia a avut cinci milioane de vizualizări”, spune el. „Am fost puțin surprins.”

Apoi mama lui l-a sunat să-i spună că apare în New York Times.

„Așa ceva nu se întâmplă în fiecare zi”, a adăugat el.

Veri din Columbia, prieteni din Austria, cunoștințe și colegi de școală au început să-i trimită capturi de ecran și mesaje. „Mi-au spus: «Ai devenit o vedetă»”, povestește el. „Am fost uimit de faptul că, cu o singură fotografie, poți deveni viral în doar câteva zile.”

„Viața fără artă nu este viață”

Stilul care a cucerit milioane de oameni nu este un costum improvizat pentru o vizită la muzeu. Pedro a început să se îmbrace astfel în urmă cu mai puțin de un an, inspirat de istoria secolului XX și de imaginile alb-negru ale oamenilor de stat și detectivilor fictivi. „Îmi place să fiu elegant”, spune el. „Merg la școală îmbrăcat astfel.”

Pălăria, pe de altă parte, este „un ritual separat: este rezervată pentru weekenduri, sărbători și vizite la muzee”. În școala lui, care nu are uniformă, stilul său îi influențează deja pe ceilalți. „Un prieten de-al meu a venit îmbrăcat cu cravată săptămâna aceasta”, spune el zâmbind.

Mama lui, Félicité Garzon Delvaux, a crescut într-un palat-muzeu din secolul al XVIII-lea, fiind fiica unui curator și a unei artiste, și îl duce regulat pe fiul ei la expoziții.

„Arta și muzeele sunt spații vii”, spune ea. „Viața fără artă nu este viață.”

Pentru Pedro, arta și imaginile au făcut întotdeauna parte din viața de zi cu zi. Așadar, când milioane de oameni au proiectat povești pe o fotografie în care el apărea purtând o pălărie fedora lângă polițiști înarmați în fața Luvrului, el a recunoscut puterea unei imagini.

A rămas tăcut câteva zile, apoi și-a făcut public profilul de Instagram. „Oamenii trebuiau să încerce să afle cine eram”, explică el. „Apoi au sosit jurnaliștii și le-am spus vârsta mea. Au fost extrem de surprinși.”

Acum, însă, speră că această vizibilitate nu se va termina odată cu publicarea numelui său. „Aștept să mă contacteze pentru filme”, spune el râzând. „Ar fi foarte distractiv.” Și, conștient că a devenit o „vedetă”, își reînnoiește garderoba: „Voi continua să mă îmbrac așa. Este stilul meu.”