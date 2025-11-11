Ministrul de Externe, despre atacurile la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: Aruncă cu zoaie și minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-și construiască cariere independente de rețelele lor
Oana Țoiu îi atacă dur pe Sorin Grindeanu și pe mai mulți lideri social-democrați, în contextul declarațiilor la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, care a vorbit despre necesitatea reformării pensiilor speciale, cu referire directă la pensiile magistraților.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Putem vorbi onest despre ce se întâmplă în aceste zile?
Când vedeți atacuri în rafală asupra unui om care se implică în reforma unei instituții, a statului sau care doar reclamă o nedreptate întrebați-vă de ce se consumă atâtea resurse, bani și nervi?
Intimidează ca să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator.
Atacă pentru a speria oamenii onești și liberi, dar și pentru a-i timora pe alții care le seamănă și au un gând de implicare publică în guvernarea națională sau locală.
Hărțuiesc mediatic pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjați.
Oameni care nu au spus o şoaptă despre rețelele de corupție, care au închis ochii la ingerințele Rusiei prin campanie de dezinformare, aruncă acum cu zoaie și minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-și construiască cariere independente de rețelele lor.
Pentru că rețelele funcționează cu oameni slabi, dependenți și șantajabili, nu cu cei care au credibilitate, independență și pot oricând să spună NU unei șpăgi sau unei presiuni de altă natură.
Azi, la 30 de ani de la dispariția lui Corneliu Coposu, există o generație care a înțeles că pentru libertate trebuie să lupți zilnic, iar sacrificiul este infinit mai mic decât cel îndurat de generația sa. Dar este nevoie ca oamenii cu mintea limpede să nu lase aceste campanii de denigrare să aibă efecte, denunțându-le exact ca ceea ce sunt, un atac la ambiția de schimbare”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Oana Gheorghiu: Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu / Activitatea mea din Guvern nu interferează cu asociația, orice afirmație contrară e falsă și neîntemeiată
Grindeanu: Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România. Demersul CSM, o reacţie exagerată
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.