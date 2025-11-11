Ministrul de Externe, despre atacurile la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: Aruncă cu zoaie și minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-și construiască cariere independente de rețelele lor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oana Țoiu îi atacă dur pe Sorin Grindeanu și pe mai mulți lideri social-democrați, în contextul declarațiilor la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, care a vorbit despre necesitatea reformării pensiilor speciale, cu referire directă la pensiile magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Putem vorbi onest despre ce se întâmplă în aceste zile?

Când vedeți atacuri în rafală asupra unui om care se implică în reforma unei instituții, a statului sau care doar reclamă o nedreptate întrebați-vă de ce se consumă atâtea resurse, bani și nervi?

Intimidează ca să fie stopat brutal și din fașă orice demers reformator.

Atacă pentru a speria oamenii onești și liberi, dar și pentru a-i timora pe alții care le seamănă și au un gând de implicare publică în guvernarea națională sau locală.

Hărțuiesc mediatic pentru ca vechile rețele să-și conserve monopolul resurselor publice la care s-au mufat, cu rândul, nederanjați.

Oameni care nu au spus o şoaptă despre rețelele de corupție, care au închis ochii la ingerințele Rusiei prin campanie de dezinformare, aruncă acum cu zoaie și minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-și construiască cariere independente de rețelele lor.

Pentru că rețelele funcționează cu oameni slabi, dependenți și șantajabili, nu cu cei care au credibilitate, independență și pot oricând să spună NU unei șpăgi sau unei presiuni de altă natură.

Azi, la 30 de ani de la dispariția lui Corneliu Coposu, există o generație care a înțeles că pentru libertate trebuie să lupți zilnic, iar sacrificiul este infinit mai mic decât cel îndurat de generația sa. Dar este nevoie ca oamenii cu mintea limpede să nu lase aceste campanii de denigrare să aibă efecte, denunțându-le exact ca ceea ce sunt, un atac la ambiția de schimbare”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.