Grindeanu: Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste…

congres-psd-2025-sorin-grindeanu
sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Grindeanu: Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România. Demersul CSM, o reacţie exagerată

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor „se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România”. Astfel, liderul social-democraţilor consideră demersul CSM ca fiind „o reacţie exagerată”, transmite News.ro.

„Apreciez demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia o consultare cu partidele din coaliţie pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reuşit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuţia pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate. Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România. De aceea, consider drept o reacţie exagerată demersul CSM”, afirmă Sorin Grindeanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele PSD consideră că orice om politic „are dreptul la opinie, indiferent că este la putere sau în opoziţie”.

„Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituţională. Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul şi să atragem banii din PNRR, în loc să creştem taxe. Trebuie să depăşim tensiunile şi nivelul declaraţiilor politice şi să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii”, afirmă Sorin Grindeanu.

În opinia liderului social-democrat, răspunderea este mare: ”Nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe reţelele de socializare. PSD este pregătit să deblocheze situaţia pentru identificarea unei soluţii instituţionale care să rezolve problema pensiilor magistraţilor şi să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”, încheie liderul PSD.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, apreciind că declaraţia acesteia referitoare la pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM – care a sesizat Parchetul – a fost exagerată. El a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale în acest caz.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au anunţat, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile magistraţilor.

Comentariile au venit după ce Oana Gheorghiu a declarat că  înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le-a transmis acestora că până acum ”au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu (PSD), a declarat, luni seară, pentru G4Media că nu a semnat plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
2 comentarii

  1. PSD se simte atacat prin astfel de declaratii ? pai de ce ? isi vor da seama romanii ca ei sunt sursa nedreptatilor sociale?

    • După ce pesedeu a trimis la înaintare pesedeii Silviu Vexler și Sorin Lucian Ionescu, reprezentantanții unei anume comunități, pentru a o jigni grav pe O Gheorghiu, a ieșit la luptă și viteazul S Grindeanu, autorul OUG 13, cel care-i vâra în ac râma condamnatului penal Liviu Dragnea.

