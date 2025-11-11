Guvernul României nu mai susține excelența în educație prin sistemul de burse școlare, confirmă Ministerul Educației și Cercetării – document

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) confirmă oficial, într-un răspuns transmis Parlamentului, că statul român nu mai susține excelența în educație prin burse școlare. În documentul semnat de secretarul de stat Sorin Ion, instituția precizează că bursele de excelență pentru elevii olimpici au fost eliminate, iar susținerea acestora se limitează în prezent la „recunoașterea și sprijinul” prin admiterea fără examen în licee și universități, potrivit Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministerul condus de Daniel David, susținut în funcție de PNL, invocă prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și ale Hotărârii de Guvern nr. 732/2025 privind metodologia-cadru pentru acordarea burselor, prin care bursele de excelență olimpică I și II, precum și bursele de reziliență, au fost complet eliminate, în baza Legii Bolojan 141/2025.

Astfel, pentru anul școlar 2025-2026, elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele naționale sau internaționale nu mai beneficiază de sprijin financiar lunar, ci doar de facilități administrative.

„Elevii cu rezultate la olimpiadele școlare beneficiază de recunoaștere și sprijin, prin acordarea de stimulente financiare și prin posibilitatea înscrierii la liceu și în învățământul superior fără susținerea evaluării naționale și a examenului de admitere”, se arată în răspunsul MEC. În același document, ministerul subliniază că „bursele școlare au, prin metodologia actuală, o finalitate definită prin susținerea echității în accesul la educație și reducerea abandonului școlar”.