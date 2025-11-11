Ons Jabeur, fost loc 2 WTA, se retrage temporar din tenis: Este însărcinată

Ons Jabeur a anunțat pe contul personal de Instagram că se va retrage temporar din tenis: este însărcinată cu primul ei copil.

Fostă ocupantă a locului doi în ierarhia WTA, Jabeur a postat un video pe Instagram în care apare alături de soțul ei și face marele anunț.

Pauza de la tenis va fi una prelungită, transmite sportiva din Tunisia.

„Am luat o pauză pentru a mă reseta și mă odihni … Se pare că am plănuit cea mai drăguță revenire”, a transmis Ons.

Jabeur este foarte iubită în circuitul mondial, colegele din WTA numind-o „Ministrul Fericirii”.

În vârstă de 31 de ani, Ons este triplă finalistă de Grand Slam (Wimbledon 2022, 2023 și Open 2022), iar în prezent se află pe locul 79 în ierarhia mondială de simplu.

În luna aprilie a anului viitor, Jabeur va naște un băiețel.

Jabeur a vorbit în ultima perioadă despre problemele legate de depresie din cauza programului obositor din circuitul profesionist.

De-a lungul carierei, Ons a triumfat în 5 turnee WTA de simplu, iar ultimul meci jucat a fost la Wimbledon, în vara acestui an: a abandonat în primul tur.