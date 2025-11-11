SURSE Președintele Nicușor Dan îi cheamă din nou la discuții pe liderii coaliției, împreună cu reprezentanții magistraților / Grindeanu a susținut negocierile cu sistemul de justiție, premierul Bolojan le-a respins
Președintele Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii coaliției, miercuri, la care vor fi invitați și reprezentanții magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Președintele s-a întâlnit și marți de la ora 10.00 cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea dintre președinte și liderii coaliției a avut loc în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR și cu o plângere penală făcută de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.
- Citește și BREAKING Nicușor Dan: Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală
Reamintim că CCR a respins reforma pensiilor speciale pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.
Premierul Ilie Bolojan a susținut că proiectul trebuie adoptat rapid din nou, cu prevederile inițiale, pentru că CCR s-a pronunțat pe formă. Șeful Executivului a spus că trebuie respectat termenul de 30 de zile stabilit de CCR pentru avizul CSM, dar că nu este necesară modificarea prevederilor proiectului.
În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut negocierea unui nou proiect cu reprezentanții magistraților, care s-au opus oricărei reforme.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Investițiilor: Nu mai putem să separăm România în mulți „obișnuiți” și câțiva foarte „speciali” / România și-a asumat reforma pensiilor magistraților / Blocarea acestui proces tocmai de către magistrați ne costă 231 milioane de euro
BREAKING Nicușor Dan: Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.