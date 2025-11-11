SURSE Președintele Nicușor Dan îi cheamă din nou la discuții pe liderii coaliției, împreună cu reprezentanții magistraților / Grindeanu a susținut negocierile cu sistemul de justiție, premierul Bolojan le-a respins

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii coaliției, miercuri, la care vor fi invitați și reprezentanții magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Președintele s-a întâlnit și marți de la ora 10.00 cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea dintre președinte și liderii coaliției a avut loc în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR și cu o plângere penală făcută de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

Reamintim că CCR a respins reforma pensiilor speciale pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.

Premierul Ilie Bolojan a susținut că proiectul trebuie adoptat rapid din nou, cu prevederile inițiale, pentru că CCR s-a pronunțat pe formă. Șeful Executivului a spus că trebuie respectat termenul de 30 de zile stabilit de CCR pentru avizul CSM, dar că nu este necesară modificarea prevederilor proiectului.

În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut negocierea unui nou proiect cu reprezentanții magistraților, care s-au opus oricărei reforme.