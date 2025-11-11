G4Media.ro
SURSE Președintele Nicușor Dan îi cheamă din nou la discuții pe liderii…

Președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

SURSE Președintele Nicușor Dan îi cheamă din nou la discuții pe liderii coaliției, împreună cu reprezentanții magistraților / Grindeanu a susținut negocierile cu sistemul de justiție, premierul Bolojan le-a respins

Președintele Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii coaliției, miercuri, la care vor fi invitați și reprezentanții magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice.

Președintele s-a întâlnit și marți de la ora 10.00 cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea dintre președinte și liderii coaliției a avut loc în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR și cu o plângere penală făcută de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

Reamintim că CCR a respins reforma pensiilor speciale pe motiv că guvernul nu a așteptat avizul consultativ al CSM timp de 30 de zile.

Premierul Ilie Bolojan a susținut că proiectul trebuie adoptat rapid din nou, cu prevederile inițiale, pentru că CCR s-a pronunțat pe formă. Șeful Executivului a spus că trebuie respectat termenul de 30 de zile stabilit de CCR pentru avizul CSM, dar că nu este necesară modificarea prevederilor proiectului.

În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut negocierea unui nou proiect cu reprezentanții magistraților, care s-au opus oricărei reforme.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

