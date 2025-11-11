VIDEO Daniel Băluță: Este exclus să fie construite blocuri în Centrul Vechi al Capitalei. Trebuie luate măsuri pentru a extinde Bucureștiul / Ce spune despre „orașul de 15 minute”

Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie, a declarat, la B1TV, că este exclus să fie construite blocuri în Centrul Vechi al Capitalei.

El a fost întrebat în emisiune dacă vede blocuri noi în Centrul Vechi al Bucureștiului. „Niciodată!”, a răspuns ferm Daniel Băluță.

Candidatul PSD a arătat că, în opinia lui, soluția pentru București este extinderea orașului către zona de sud, către comunele Jilava, Chiajna, Berceni.

„Trebuie luate măsuri care au legătură cu un concept, de a extinde orașul, de a reduce decalajul de dezvoltare între zona de sud și zona de nord a orașului. (…) Conceptul de «city in city, «orașul de 15 minute», pe care-l vedem implementat la nivel european ar trebui să fie un deziderat și pentru noi. (…) Astfel reușim să echilibrăm zona de nord cu cea de sud și să reducem și traficul în acest oraș”, a precizat Băluță.

El a explicat că Bucureștiul a devenit mult prea mic ca suprafață pentru numărul de locuitori, astfel că s-a ajuns la un număr dublu de oameni față de infrastructură. Spre exemplu, există 1,1 milioane de permise de conducere și 1,7 milioane de mașini în Capitală.

