VIDEO TRAILER Cravata Galbenă, povestea lui Serghiu Celibidache. Doi actori celebri vorbesc despre filmul regizat de fiul dirijorului în doua interviuri exclusive / Ce spun Sean Bean și Kate Philips despre scenariu și de ce trebuie văzut acest film

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Doi actori celebri care joacă în filmul Cravata Galbenă au acordat G4Media interviuri exclusive. Filmul va ajunge în cinematografele din toată țara pe 14 noiembrie. Acesta este un film biografic despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului. Premiera oficială a avut loc la Sala Palatului, iar filmul rulează deja în avanpremiera în diverse cinematografe din România.

Sean Bean: Transmite speranță și visuri născute în vremuri de criză și război

Rep: Dincolo de scenariu, a fost vreun detaliu sau aspect din trecutul personajului care te-a ajutat să-l înțelegi mai bine?

Sean Bean: Scenariul filmului mi-a amintit de atmosfera pieselor clasice din acea perioadă, în special de operele lui Cehov. Povestea lui Demostene se leagă de istoria militară a vremii, marcată de influența Prusiei și a Imperiului Habsburgic, într-un context puternic influențat de războaiele napoleoniene, elemente care i-au modelat profund viziunea și atitudinea asupra vieții. Anumite personaje din „Război și pace”, de Lev Tolstoi, au reprezentat pentru mine repere subtile de inspirație în construirea acestui rol.

Rep: Dacă ai putea să-i adresezi personajului tău o întrebare, care ar fi aceea? Și ce crezi că ți-ar răspunde?

Sean Bean: De ce ești atât de obsedat de dorința tânărului Sergiu de a urma o carieră muzicală? Cred că răspunsul lui ar fi: Pentru că este o cale lipsită de bărbăție și decadentă de a-ți câștiga existența.

Rep: Acum, după ce ai văzut filmul terminat, în ce măsură corespunde așteptărilor pe care le aveai când ai citit scenariul?

Sean Bean: După ce am văzut filmul, am fost profund emoționat de forța lui dramatică și de relația sa cu destinul. Transmite speranță și visuri născute în vremuri de criză și război, dar mai presus de toate, o puternică senzație de curaj și ambiție măreață.

Kate Phillips: Muzica, povestea, lupta

Rep: Dincolo de scenariu, a fost vreun detaliu sau aspect din trecutul personajului care te-a ajutat să-l înțelegi mai bine?

Kate Phillips: Nu ai des ocazia să interpretezi o persoană care a existat în realitate, și este cu atât mai rar să ai acces la oamenii care au cunoscut-o îndeaproape. Serge a fost o sursă extraordinară de informații. El a înțeles ce o motiva pe mama lui și a reușit să surprindă cu o finețe remarcabilă impulsivitatea și pofta ei de viață.”

Rep: Cum a fost interacțiunea ta cu ceilalți membri ai distribuției? Ai mai lucrat cu vreunul dintre ei în trecut?

Kate Phillips: Este o distribuție extraordinară, formată din actori pe care, în mare parte, îi știam doar din admirația pe care le-o purtam de la distanță. Cu Ben însă, drumurile ni s-au intersectat în urmă cu ceva ani, la școala de actorie. Deși nu am lucrat împreună atunci, știam cât este de talentat. A fost, așadar, un vis împlinit să pot juca alături de el în acest film.

Rep: Care ar fi trei motive principale pentru care publicul ar trebui să vadă acest film?

Kate Phillips: Muzica, povestea, lupta.

Despre film

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani, filmul îi are în distribuție pe John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman).

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, James Olivier și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.