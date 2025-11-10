Președinții Curților de Apel sar în apărarea Liei Savonea, după șirul de eliberări ale unor corupți / UPDATE: Și președinții de Tribunale au dat un comunicat similar, precum și câteva asociații de magistrați / Spre seară, și Judecătoriile au dat un comunicat de sprijin

Președinții curților de apel din țară au dat publicității, luni, un comunicat de presă în care o apără pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, după valul de eliberări ale infractorilor celebri. Aceștia afirmă că „lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem” și că „reformarea unor hotărâri definitive prin intermediul unor căi extraordinare de atac reprezintă prevalența adevărului”.

„Discreditarea publică a preşedintelui instanţei supreme, prin manipulare şi dezinformare, creionează arhitectura unui dezechilibru statal fundamental, o îndepărtare periculoasă de la democraţie prin afirmarea arbitrariului ca politică a statului”, afirmă președinții curților de apel.

Aceștia aduc acuzații grave reprezentanților Executivului:

„Lipsa capacităţii şi a disponibilităţii funcţionale pentru dialog a exponenţilor puterii executive în vederea înţelegerii mecanismelor juridice în baza cărora îşi desfăşoară activitatea instanţa supremă, arată nevoia acestora de subjugare a puterii judecătoreşti, pilon fundamental al statului de drept şi de confiscare a statului.

Necunoaşterea sau ignorarea crasă şi nescuzabilă a Constituţiei şi legilor statului, a principiilor organizării şi funcţionării statului de drept şi aplicarea dictonului Statul sunt eu, discreditarea continuă şi agresivă a instanţei supreme şi a preşedintelui acesteia par a fi noile «valori» după care se ghidează structura statală a ţării.”

Comunicatul integral:

Președinții curților de apel din România își exprimă public sprijinul față de Înalta Curte de Casație și Justiție și față de președintele acesteia, doamna judecător Lia Savonea, în contextul atacurilor și presiunilor, fără precedent, exercitate în spațiul public.

Justiția română este un sistem unitar. Autoritatea instanței supreme garantează echilibrul întregului edificiu jurisdicțional. Atunci când Înalta Curte este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanțele din țară și afectează încrederea în toți judecătorii.

Cum potrivit art. 126 din Constituţia României, justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege, considerăm că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanței supreme, ci o slăbire a justiției în ansamblu.

Lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem — de la curțile de apel, la tribunale și judecătorii — și cu afectarea încrederii societății în capacitatea judecătorilor de a-și îndeplini rolul constituțional. Discreditarea publică a preşedintelui instanţei supreme, prin manipulare şi dezinformare, creionează arhitectura unui dezechilibru statal fundamental, o îndepărtare periculoasă de la democraţie prin afirmarea arbitrariului ca politică a statului.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trebuie sprijinită, pentru că apărarea sa înseamnă apărarea drepturilor şi libertăţilor fiecărui cetăţean, înseamnă menţinerea statului în matca democraţiei.

Procedurile judiciare nu sunt abuzuri aşa încât reformarea unor hotărâri definitive prin intermediul unor căi extraordinare de atac nu reprezintă altceva decât afirmarea principiilor fundamentale ale dreptului, respectiv prevalenţa adevărului şi a dreptăţii.

Subliniem că în nicio democraţie, o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat, în stradă, prin manipulare şi conduite subversive mimând empatia pentru categorii defavorizate şi proiectând asupra corpului magistraţilor eticheta de duşmani ai poporului, declanşând astfel o luptă de clasă imaginară.

Statul prin exponenţii săi politici are obligaţia să crească nivelul de trai al populaţiei, să protejeze, să unească, să regleze prin mecanisme legitime şi coerente, nu să dezbine şi să polarizeze împărţind societatea în buni şi răi, corupţi şi oneşti.

Lipsa capacităţii şi a disponibilităţii funcţionale pentru dialog a exponenţilor puterii executive în vederea înţelegerii mecanismelor juridice în baza cărora îşi desfăşoară activitatea instanţa supremă, arată nevoia acestora de subjugare a puterii judecătoreşti, pilon fundamental al statului de drept şi de confiscare a statului.

Necunoaşterea sau ignorarea crasă şi nescuzabilă a Constituţiei şi legilor statului, a principiilor organizării şi funcţionării statului de drept şi aplicarea dictonului Statul sunt eu, discreditarea continuă şi agresivă a instanţei supreme şi a preşedintelui acesteia par a fi noile „valori” după care se ghidează structura statală a ţării.

În aceste momente, reafirmăm unitatea corpului judiciar și responsabilitatea comună de a apăra independența justiției şi statul de drept, demnitatea funcției de judecător și încrederea cetățenilor în instituțiile fundamentale ale statului.

Facem apel la respectarea statutului constituțional al puterii judecătorești și la protejarea autorității instanței supreme, ca garanție a unui stat de drept funcțional.

Ne alăturăm, în mod solidar, poziției Înaltei Curți de Casație și Justiție, lansăm un apel la raţiune rămânând loiali următoarelor valori care stau la temelia statului de drept:

– independența judecătorilor nu poate fi negociată sau condiționată de reacții publice;

– demnitatea conducerii instanței supreme este parte integrantă a prestigiului justiției;

– nicio formă de presiune sau intimidare publică nu poate influența actul de judecată.

În acest context, afirmăm răspicat că justiţia nu se negociază şi nu cedează niciunei forme de presiune, justiţia nu cere şi nu acceptă privilegii, ci respectarea locului şi rolului său într-o societate democratică, pretinzând celorlalte puteri în stat respectarea standardelor de colaborarea loială interinstituţională şi de manifestare în acord cu statutul şi prerogativele de puteri în stat.

Justiţia se înfăptuieşte prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ori nevoia constantă şi viscerală, coordonată minuţios, de denigrare a acestei instituţii, exprimă nevoia de totalitarism şi arbitrar a celor ce o promovează, protecţia dreptului cetăţeanului de rând, atât de clamat în discursul public, fiind doar mijlocul insidios prin care se realizează dezinformarea şi captarea.

Judecător Oana Maria Petraşcu, preşedinta Curţii de Apel Alba Iulia

Judecător Ionela-Diana Pătraşc-Bălan, preşedinta Curţii de Apel Bacău

Judecător Daniela Niculeasa, preşedinta Curţii de Apel Braşov

Judecător Liana Nicoleta Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti

Judecător Dana Cristina Gîrbovan, preşedinta Curţii de Apel Cluj

Judecător Alina-Gabriela Jurubiţă, preşedinta Curţii de Apel Constanţa

Judecător Manuela Cristina Berceanu, preşedinta Curţii de Apel Craiova

Judecător Doru Benescu, preşedintele Curţii de Apel Galaţi

Judecător Diana-Mihaela Cheptene-Micu, preşedinta Curţii de Apel Iaşi

Judecător Florica Roman, preşedinta Curţii de Apel Oradea

Judecător Emilia Raluca Trandafir, preşedinta Curţii de Apel Piteşti

Judecător Paul Mihail Frăţilescu, preşedintele Curţii de Apel Ploieşti

Judecător Titiana Ilieş, preşedinta Curţii de Apel Suceava

Judecător Maria Cristina Dica, preşedinta Curţii de Apel Timişoara

Judecător Ioana Delia Lucaci, preşedinta Curţii de Apel Târgu Mureş

Judecător Petre Valentin Bădița, preşedintele Curţii Militare de Apel

Context: Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a acuzat o campanie “fără precedent” de “denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor” și de “destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicați oameni politici, grupurile de presiune și formatori de opinie” și cere autorităților statului să își “îndeplinească atribuțiile și rolul în prevenirea și combaterea dezinformării și atacurilor hibride la adresa puterii judecătorești”.

Pe de altă parte, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu la Digi24, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

UPDATE Președinții de tribunale au remis și ei un comunicat similar, pe care îl redăm integral:

Preşedinţii tribunalelor din România subliniază că atacul concertat la adresa preşedintelui instanţei supreme şi a Inaltei Curţi înseşi este deosebit de grav, iar perpetuarea şi alimentarea acestor acţiuni ostile instanţelor judecătoreşti pentru a justifica degradarea nivelului de trai din societatea românească face un rău inimaginabil şi cu consecinţe ireparabile statului de drept, bazat pe democraţia constituţională.

10.11.2025

Tribunalul Alba – Preşedinte, Judecător SÎRBU FLORIN Tribunalul Arad – Preşedinte, Judecător BRADIN VIRGILIU FLAVIUS Tribunalul Argeș – Preşedinte, Judecător OLTEANU ELENA CORNELIA Tribunalul Bacău – Preşedinte, Judecător ENACHE SILVIU CĂTĂLIN Tribunalul Bihor – Preşedinte, Judecător BALOGH TEODORA CARMEN Tribunalul Bistrița Năsăud – Preşedinte, Judecător FRENȚIU GABRIELA CRTISTINA Tribunalul Botoșani – Preşedinte, Judecător BRÂNZAC LUCIAN IONUȚ Tribunalul Brăila – Preşedinte, Judecător VOINEA GEANINA ELENA Tribunalul Brașov – Preşedinte, Judecător CONSTANTINESCU NICOLETA GEORGETA Tribunalul București – Preşedinte, Judecător MOCANU MIHAI DRAGOȘ Tribunalul Buzău – Preşedinte, Judecător VĂSII ELENA GEANINA Tribunalul Călărași – Preşedinte, Judecător OPRIȘAN VICA Tribunalul Caraș Severin – Preşedinte, Judecător JUCA PETRU Tribunalul Cluj – Preşedinte, Judecător GAGA IOAN Tribunalul Constanța – Preşedinte, Judecător ARDELEANU VLAD ANDREI Tribunalul Covasna – Preşedinte, Judecător KOVACS SIMONA Tribunalul Dâmbovița – Preşedinte, Judecător POPESCU OCTAVIAN ADRIAN Tribunalul Dolj – Preşedinte, Judecător SCURTU JANA Tribunalul Galați – Preşedinte, Judecător NEDELCU GIULIO COSTEL Tribunalul Giurgiu – Preşedinte, Judecător ANCU CRISTIAN-CONSTANTIN Tribunalul Gorj – Preşedinte, Judecător SARCINĂ LAURA MIHAELA Tribunalul Harghita – Preşedinte, Judecător FODOR PETER Tribunalul Hunedoara – Preşedinte, Judecător DAVID GEANINA VIORICA Tribunalul Ialomița – Preşedinte, Judecător COSTIN MARIUS MIREL Tribunalul Iași – Preşedinte, Judecător DĂMIAN OANA MONICA Tribunalul Ilfov – Preşedinte, Judecător BRATU LAURA IRINA Tribunalul Maramureș – Preşedinte, Judecător VERDEȘ ALEXANDRU LUCIAN Tribunalul Mehedinți – Preşedinte, Judecător ZAHARIA GEORGE CRISTINEL Tribunalul Militar București – Preşedinte, Judecător NICOLAE GEORGE OCTAVIAN Tribunalul Militar Cluj – Preşedinte, Judecător POP MARIUS LIVIU Tribunalul Militar Iași – Preşedinte, Judecător COSTEA ANCA NATALIA Tribunalul Militar Timișoara – Preşedinte, Judecător SCĂRLĂTESCU OVIDIU ȘTEFAN Tribunalul Mureș – Preşedinte, Judecător VOINEA SEBASTIAN Tribunalul Neamț – Preşedinte, Judecător CURELARU ALINA MARCELA Tribunalul Olt – Preşedinte, Judecător PIȚU MARIN CONSTANTIN Tribunalul pentru minori și familie Brașov – Preşedinte, Judecător CAZAC ANCA Tribunalul Prahova – Preşedinte, Judecător CONSTANTINESCU CRISTIAN Tribunalul Sălaj – Preşedinte, Judecător MOLDOVEANU COSTIN Tribunalul Satu Mare – Preşedinte, Judecător MUREȘAN CARDONEL FELIX Tribunalul Sibiu – Preşedinte, Judecător DUMBRĂVEAN ELENA Tribunalul Specializat Argeș – Preşedinte, Judecător RĂDULESCU RALUCA Tribunalul Specializat Cluj – Preşedinte, Judecător COTÎRLĂ MIRELA MIHAELA Tribunalul Specializat Mureș – Preşedinte, Judecător MAIER IOAN EUGEN Tribunalul Suceava – Preşedinte, Judecător BRÂNZĂ CĂTĂLIN Tribunalul Teleorman – Preşedinte, Judecător ENESCU EMILIA ELENA Tribunalul Timiș – Preşedinte, Judecător CARAVELEA ȘTEFAN DORIN Tribunalul Tulcea – Vicepreşedinte, Judecător NICOLA-GHEORGHIU DANIEL Tribunalul Vâlcea – Preşedinte, Judecător COMĂNESCU IOANA ANDREEA Tribunalul Vaslui – Preşedinte, Judecător PASCARU IOLANDA MIHAELA Tribunalul Vrancea – Preşedinte, Judecător JELEA DINU

De asemenea, câteva asociații de magistrați susțin, printr-un comunicat, aceleași revendicări:

Asociațiile profesionale ale magistraților condamnă ferm continuarea campaniei fără precedent îndreptate împotriva magistraților şi a puterii judecătorești şi subliniază că aceasta reprezintă un atac agresiv şi susţinut la adresa dreptului fiecărui cetăţean la o justiţie independentă.

Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) condamnă public continuarea absolut iresponsabilă a campaniei publice de decredibilizare a puterii judecătorești, subliniind că scopul final al acesteia este slăbirea magistraturii până în punctul în care puterea judecătorească nu va mai avea independența şi forța necesară pentru a-şi îndeplini rolul constituțional, acela de a garanta egalitatea în faţa legii şi dreptul la un proces echitabil al fiecărui cetăţean, pentru apărarea drepturilor şi libertăților sale fundamentale.

Pe data de 30 iulie asociaţiile magistraţilor au subliniat că o asemenea campanie conduce la destabilizarea violentă și ireversibilă a puterii judecătorești, acest linșaj public conducând la o segregare a societății civile, distrugând sistematic și conștient încrederea în deciziile instanțelor judecătorești.

Această campanie nu doar că a continuat, dar a culminat în ultima perioadă cu atacuri fără precedent la adresa instanţei supreme, precum şi cu declarații iresponsabile, incalificabile şi deosebit de periculoase venite de la vârful Statului Român, respectiv din partea vicepremierului şi reprezentanţilor partidelor din coaliţia de guvernare.

1. Atacurile la adresa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inclusiv prin campanii publice fără precedent de coalizare a opiniei publice împotriva judecătorilor instanţei supreme, reprezintă un atac direct la adresa democraţiei constituţionale, dat fiind rolul fundamental pe care această instanţă îl are în ierarhia instanţelor judecătoreşti.

Înalta Curte de Casaţie a avut, de-a lungul istoriei, şi trebuie să aibă şi în viitor, un rol fundamental în arhitectura statului român, fără de care nu există stat de drept şi democraţie constituţională. Atacurile directe şi vehemente la adresa instanţei supreme depăşesc cu mult limitele rezonabile şi acceptabile ale criticilor argumentate ale unor hotărâri judecătorești şi subminează încrederea cetăţenilor în întregul sistem judiciar.

Aceste atacuri sunt cu atât mai periculoase cu cât se înscriu în cadrul unei ample şi susţinute campanii de denigrare a puterii judecătorești în ansamblul său, campanie asupra căreia au tras un semnal puternic de alarmă şi asociaţiile europene ale magistraților, precum şi Reţeaua europeană a Consiliilor Judiciare, care, pe data de 22 august, a făcut un apel „la politicienii și instituțiile media din România să sprijine sistemul judiciar. Cel puțin, atacurile nefondate asupra sistemului judiciar și răspândirea dezinformării despre anumiți judecători trebuie să înceteze.”

2. Declaraţiile vicepremierului României, din data de 08.11.2025, doamna Oana Gheorghiu, potrivit cărora plata pensiilor de serviciu s-ar realiza luându-se bani de la gura unui copil care se culcă flămând sau de la bugetul unui spital care nu are medicamente reprezintă o mostră de manipulare emoțională nocivă şi iresponsabilă, venită din vremurile negre ale stalinismului şi comunismului construit pe lupta de clasă.

Declaraţiile făcute în calitate de vicepremier al României, reprezentant al Guvernului, nu sunt niciodată simple opinii personale, ci reflectă o conduită asumată la nivelul cel mai înalt în stat de subminare a încrederii în sistemul judiciar prin antagonizarea cetăţenilor faţă de categoria profesională a magistraţilor. După cum a arătat chiar Primul Ministru într-o intervenţie recentă la Digi24, „(…) una este să ai nişte păreri personale şi alta este să acţionezi în numele României”. Declaraţiile publice în calitate de vicepremier au fost făcute de la cel mai înalt nivel al Guvernului şi au rămas nesancţionate de acesta, legitimând aşadar acest tip de afirmaţii extrem de periculoase.

Astfel de declaraţii nu fac decât să inflameze opinia publică şi discursul public, excluzând de plano orice posibilitate de a se crea un climat calm pentru un dialog echilibrat cu privire la orice noi propuneri de reglementare referitoare la statutul judecătorilor şi procurorilor, fapt ce arată încă o dată că la nivelul Guvernului nu există

nicio intenţie de dialog real, ci doar intenţia evidentă de a destabiliza violent şi ireversibil puterea judecătorească şi de a segrega societatea civilă.

3. Declaraţiile viceprimarului Timişoarei, reprezentantul unui partid politic din coaliţia de guvernare, din data de 07.11.2025, în sensul că „este un fenomen generalizat în România de judecătoare care ajung să se dateuiască cu interlopi sau tot felul de băieţi de genul ăsta, metoda loverboy de a corupe…vorbesc foarte serios…Şi aceste judecătoare ajung să fie şantajate de un interlop sau un băiat deştept dintr-o zonă sau alta şi ajung să controleze deciziile unui judecător” ating o culme a insolenţei şi iresponsabilităţii, greu de imaginat chiar în climatul de toxicitate şi ură ce caracterizează azi discursul public la adresa magistraturii.

O astfel de abordare publică absolut stupefiantă nu este doar un atac imund la adresa puterii judecătoreşti, în condiţiile în care, la nivelul anului 2020 în justiţie existau 73% femei şi 27% bărbaţi, iar declaraţiile viceprimarului Timişoarei, bărbat, vizează „un fenomen generalizat” privind o categorie profesională ai cărei reprezentanţi sunt preponderent femei. Declaraţiile viceprimarului sunt şi un atac impardonabil, josnic la adresa victimelor femei ale abuzurilor emoţionale sau sexuale pentru faptele reprobabile ale bărbaţilor care ajung să le şantajeze. Femeile victime ale unor abuzuri psihice sau fizice sunt discreditate, afirmându-se că nu ar fi responsabile în exercitarea unei profesii, prin plasarea vinei pentru abuz în sarcina victimei, mecanism atât de prevalent în discursul pe reţelele de socializare, însă absurd şi total iresponsabil atunci când este preluat de reprezentanţi de seamă ai partidelor politice din coaliţia de guvernare.

Dincolo de faptul că acest tip de discurs perpetuează traumele emoţionale sau fizice suferite de victimele reale ale abuzului, particularizarea sa la femeile dintr-o anumită categorie profesională distruge credibilitatea modului în care femeile îşi exercită profesia, creând impresia publicului că, în cazul de faţă, deciziile pronunţate de femeile judecător în general ar fi controlate de „un interlop sau un băiat deștept dintr-o zonă sau alta”.

Această manieră de denigrare coordonată a profesiei a coborât discursul public la nivelul cel mai de jos al josniciei, fiind cu atât mai gravă cu cât atacurile împotriva magistraturii vin din partea celor mai înalţi reprezentanţi ai puterii politice şi statale, la nivel central şi local.

UNJR, AMR, AJADO şi APR reiterează cererea adresată reprezentanţilor puterii executive de a opri atacurile la adresa puterii judecătoreşti şi de a-şi îndeplini, în schimb, atribuţiile constituționale de bună guvernare. Nu magistraţii, ci modul în care guvernanţii şi-au îndeplinit atribuţiile, de-a lungul timpului, a condus la situaţia bugetară actuală a României.

UNJR, AMR, AJADO şi APR vor folosi toate mijloacele legale împotriva unor astfel de atacuri, în condiţiile în care apelurile noastre publice pentru încetarea campaniei de denigrare a profesiei de magistrat, menită să ostilizeze cetăţenii faţă de această categorie profesională, nu doar că nu au încetat, dar au atins apogeul virulenţei, al discriminării degradante şi al josniciei. Nu vom abdica niciodată de la apărarea independenţei justiţiei, oricât de intense, mizerabile şi prelungite ar fi atacurile la adresa acesteia şi indiferent din ce sfere politice sau sociale ar veni, pentru că fără justiţie liberă nici un om nu este liber.

UPDATE:

Spre seară, și Judecătoriile au dat un comunicat de sprijin, pe care îl redăm integral:

10 Noiembrie 2025

Comunicatul preşedinţilor Judecătoriilor

10.11.2025

Preşedinţii Judecătoriilor din România

Judecătoria ADJUD – Președinte, judecător Razvan GHENCEA

Judecătoria AIUD – Președinte, judecător Mircea-Radu BRIA

Judecătoria ALBA IULIA – Președinte, judecător Andreea Valeria DAVID IANCU

Judecătoria ALEŞD – Președinte, judecător Ramona-Maria STAN

Judecătoria ARAD – Președinte, judecător George Ionut BOGDAN

Judecătoria AVRIG – Președinte, judecător Cristina-Roxana MIHĂILESCU

Judecătoria BACĂU – Președinte, judecător Carmen-Simona PANFIL

Judecătoria BAIA DE ARAMĂ – Președinte, judecător Laurentiu-Dan HIRSOVOIU

Judecătoria BAIA MARE – Președinte, judecător Andrei-Radu TRUFAN

Judecătoria BĂILEŞTI – Președinte, judecător Aurelia-Dorina DURAC

Judecătoria BALŞ – Președinte, judecător Cristian IGNAT

Judecătoria BÂRLAD – Președinte, judecător Gabriela ENACHE

Judecătoria BECLEAN – Președinte, judecător Gelu-Radu BLAGA

Judecătoria BLAJ – Președinte, judecător Radu CIOBANU

Judecătoria BICAZ – Președinte, judecător Ionela CHITIC

Judecătoria BISTRIŢA – Președinte, judecător Ioana DOBOACĂ

Judecătoria BOLINTIN VALE – Președinte, judecător Cristina-Mihaela DRĂGHICI-NEDELCU

Judecătoria BOTOŞANI – Președinte, judecător Ionela Maria URSOLINSCHI

Judecătoria BRAD – Președinte, judecător Monica ROGOVEANU

Judecătoria BRĂILA – Președinte, judecător Florin-Cristinel JERCAN

Judecătoria BRAŞOV – Președinte, judecător Lucian-Cristian GHIDARCEA

Judecătoria BREZOI – Președinte, judecător Cristian-Vasile DASCALESCU

Judecătoria BUFTEA – Președinte, judecător Crina-Miriana ANTON

Judecătoria BUHUŞI – Președinte, judecător Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Judecătoria BUZĂU – Președinte, judecător Liliana-Alina ALEXANDRU

Judecătoria CALAFAT – Președinte, judecător Irina-Raluca PAŞEA

Judecătoria CĂLĂRAŞI – Președinte, judecător Mihail-Cătălin DANCIU

Judecătoria CÂMPENI – Președinte, judecător Gheorghe-Cosmin BĂIEȘ

Judecătoria CÂMPINA – Președinte, judecător Andreea BURLACU

Judecătoria CÂMPULUNG – Președinte, judecător Alexandru-Marian BUICEA

Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC – Președinte, judecător Anca-Alice POP

Judecătoria CARANSEBEŞ – Președinte, judecător Florea Bianca Larisa CAPRARESCU

Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ – Președinte, judecător Izabella Reka TARAU-RADVANSKI

Judecătoria CONSTANŢA – Președinte, judecător Adrian IONESCU

Judecătoria CORABIA – Președinte, judecător Elena LASCU

Judecătoria CORNETU – Președinte, judecător Alexandra-Mihaela STANESCU

Judecătoria COSTEŞTI – Președinte, judecător Cristina MIC – SOARE

Judecătoria CRAIOVA – Președinte, judecător Georgiana Augusta DRAGOMIRESCU

Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ – Președinte, judecător Maria-Cosmina NAIBA

Judecătoria DARABANI – Președinte, judecător Elena-Cătălina RADUCANU

Judecătoria DEJ – Președinte, judecător Bogdan MIRON

Judecătoria DETA – Președinte, judecător Ema Gina PATRASCU

Judecătoria DEVA – Președinte, judecător Loredana-Cristina POPA-HAIDA

Judecătoria DRĂGĂŞANI – Președinte, judecător Adriana-Elena URSACHE

Judecătoria DRAGOMIREŞTI – Președinte, judecător Mariana VULCOVINSCHI

Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN – Președinte, judecător Cătălin MARINESCU

Judecătoria FĂGĂRAŞ – Președinte, judecător Laura-Mihaela BURCOVEANU

Judecătoria FĂGET – Președinte, judecător Petru IONAS

Judecătoria FĂLTICENI – Președinte, judecător Corina-Oana MELINTE

Judecătoria FĂUREI – Președinte, judecător Nicoleta BUNEA

Judecătoria FETEŞTI – Președinte, judecător Marina-Daniela ALEXE

Judecătoria FILIAŞI – Președinte, judecător Elena Suzana MUTU

Judecătoria FOCŞANI – Președinte, judecător Mariana NECULA

Judecătoria GĂEŞTI – Președinte, judecător Gabriela-Cristina PAVEL

Judecătoria GALAŢI – Președinte, judecător Maria – Laura LĂCĂTUŞ

Judecătoria GHEORGHENI – Președinte, judecător Iuliana ŞERBU

Judecătoria GHERLA – Președinte, judecător Andreea MIHALACHE

Judecătoria GIURGIU – Președinte, judecător Madalina-Andreea TITA

Judecătoria HAŢEG – Președinte, judecător Lavinia BORCA

Judecătoria HÂRLĂU – Președinte, judecător Daniel CHIRIAC

Judecătoria HÂRŞOVA – Președinte, judecător Alina-Isabela STĂNESCU

Judecătoria HOREZU – Președinte, judecător Vlad PARASCHIV

Judecătoria HUEDIN – Președinte, judecător Adina Roxana URSU

Judecătoria HUNEDOARA – Președinte, judecător Gheorghe UNGUREANU

Judecătoria HUŞI – Președinte, judecător Gabriela BUSUIOC

Judecătoria IAŞI – Președinte, judecător Veronica-Corina VARVARA

Judecătoria INEU – Președinte, judecător Ramona Alina GEORGIU

Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI – Președinte, judecător Sorin MIHĂILĂ

Judecătoria LIEŞTI – Președinte, judecător Andreea-Livia TROANȚĂ-REBELEȘTURCULEANU

Judecătoria LIPOVA – Președinte, judecător Alexandra KOMUVES

Judecătoria LUDUŞ – Președinte, judecător Alexandra-Ancuţa GORDE

Judecătoria LUGOJ – Președinte, judecător Raul Emanuel MORARIU

Judecătoria MĂCIN – Președinte, judecător Mihai-Remus NICOARĂ

Judecătoria MANGALIA – Președinte, judecător Florentin Mircea PANAIT

Judecătoria MARGHITA – Președinte, judecător Claudia MERCEA

Judecătoria MEDGIDIA – Președinte, judecător Geilan IBRAIM

Judecătoria MIERCUREA CIUC – Președinte, judecător István CSÁSZÁR

Judecătoria MIZIL – Președinte, judecător Camelia-Elena BADEA

Judecătoria MOINEŞTI – Președinte, judecător Magdalena Luis ALEXANDRU

Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ – Președinte, judecător Vasile-Cristian GREGA

Judecătoria MORENI – Președinte, judecător Maria-Mirabela LAPADAT

Judecătoria MOTRU – Președinte, judecător Ştefan ALDULESCU

Judecătoria NĂSĂUD – Președinte, judecător Livia GOLBAN

Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ – Președinte, judecător Petre-Menandru ŞTEFAN

Judecătoria NOVACI – Președinte, judecător Elena-Larisa BUCUR

Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC – Președinte, judecător Sergiu-Marian POSTICA

Judecătoria OLTENIŢA – Președinte, judecător Ionel ALEXANDRU

Judecătoria ONEŞTI – Președinte, judecător Maria-Cristina MOGHIOR

Judecătoria ORADEA – Președinte, judecător Paul-Sebastian CHICHINEJDI

Judecătoria ORĂŞTIE – Președinte, judecător Mirona-Maria VARMAGA

Judecătoria ORAVIŢA – Președinte, judecător Raluca-Adriana KUBAJI-TESLOVICI

Judecătoria ORŞOVA – Președinte, judecător Ada DUŢULESCU

Judecătoria PANCIU – Președinte, judecător Daniela CIOBOTARU

Judecătoria PAŞCANI – Președinte, judecător Alexandrina-Roxana DAMASCHIN

Judecătoria PĂTÂRLAGELE – Președinte, judecător Ioana Andrada MUREA

Judecătoria PIATRA-NEAMŢ – Președinte, judecător Carmen-Melania ISOPESCU

Judecătoria PITEŞTI – Președinte, judecător Ana GEABELEA

Judecătoria PLOIEŞTI – Președinte, judecător Ștefan-Andrei BOROȘ

Judecătoria POGOANELE – Președinte, judecător Nicoleta MACARENCO

Judecătoria PODU TURCULUI – Președinte, judecător Liliana-Mirela PUŞCAŞU

Judecătoria PUCIOASA – Președinte, judecător Mihai-Costin TOADER

Judecătoria RĂCARI – Președinte, judecător Sergiu-Ionuţ DÎRVARU

Judecătoria RĂDĂUŢI – Președinte, judecător Andreea-Maria LUPĂŞTEAN-BARFĂ

Judecătoria RĂDUCĂNENI – Președinte, judecător Raluca-Maria BARBU

Judecătoria RÂMNICU SĂRAT – Președinte, judecător Bianca-Roxana IESENCIUC

Judecătoria RÂMNICU VÂLCEA – Președinte, judecător Rebeca DIACONU

Judecătoria REGHIN – Președinte, judecător Constantin-Bogdan PETRE

Judecătoria REŞIŢA – Președinte, judecător Daniela Minda LOZICI

Judecătoria ROMAN – Președinte, judecător Andreea-Alexandra VIERIU

Judecătoria ROŞIORI DE VEDE – Președinte, judecător Alina-Florentina MARCU

Judecătoria RUPEA – Președinte, judecător ANA-MARIA ADOCHIȚI

Judecătoria SALONTA – Președinte, judecător Denisa-Luana RUSU

Judecătoria SÂNNICOLAU MARE – Președinte, judecător Bogdan ARDELEANU

Judecătoria SATU MARE – Președinte, judecător Dana-Eugenia POP

Judecătoria SĂVENI – Președinte, judecător Gabriela ANIŢEI

Judecătoria SEBEŞ – Președinte, judecător Andrei-Ilie FURDUI

Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Irina CARASTOIAN

Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Bogdan-Cristian

STĂNCIULESCU

Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Mirela MEHEDINȚEANU

Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Valeria-Maria

CONSTANTINESCU

Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI – Președinte, judecător George-Cristian

PĂDURARU

Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI – Președinte, judecător Andrea ȚINEGHE

Judecătoria SEGARCEA – Președinte, judecător Diana GHEORGHE

Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE – Președinte, judecător George Marian LAPTEȘ

Judecătoria SIBIU – Președinte, judecător Doriana COZAC

Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI – Președinte, judecător Timea OPRIS INDRE

Judecătoria ŞIMLEU SILVANIEI – Președinte, judecător Aurelian-Corneliu DAVID

Judecătoria SINAIA – Președinte, judecător Andreea-Maria FLUCUŞ

Judecătoria SIGHIŞOARA – Președinte, judecător Vasile AENOAEI

Judecătoria SLATINA – Președinte, judecător Maria-Andreea BUŞICĂ

Judecătoria STREHAIA – Președinte, judecător Victor ROMAN

Judecătoria SUCEAVA – Președinte, judecător Laura BONDAR-MORARU

Judecătoria TÂRGOVIŞTE – Președinte, judecător George-Constantin RISTEA

Judecătoria TÂRGU JIU – Președinte, judecător Melania-Georgiana PUZDREA

Judecătoria TÂRGU LĂPUŞ – Președinte, judecător Daniel-Mihai TULICI

Judecătoria TÂRGU MUREŞ – Președinte, judecător Mihai-Cătălin RUS

Judecătoria TÂRGU SECUIESC – Președinte, judecător GHEORGHE VLASE

Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI – Președinte, judecător Gabriela LIAO

Judecătoria TÂRNĂVENI – Președinte, judecător Cosmina CIOATĂ

Judecătoria TIMIŞOARA – Președinte, judecător Nicoleta BURLACU

Judecătoria TOPLIŢA – Președinte, judecător Elena FILIP

Judecătoria TOPOLOVENI – Președinte, judecător Denisa VASILE

Judecătoria TULCEA – Președinte, judecător Camelia-Daniela STAN

Judecătoria TURDA – Președinte, judecător GEORGETA POP

Judecătoria TURNU MĂGURELE – Președinte, judecător Cristina Ilinca COJOCARU

Judecătoria URZICENI – Președinte, judecător Daniela-Nicoleta TANASE

Judecătoria VÂNJU MARE – Președinte, judecător Liliana MARIN

Judecătoria VASLUI – Președinte, judecător Alexandru-Ştefan MANEA

Judecătoria VATRA DORNEI – Președinte, judecător Dumitru BAZELIUC

Judecătoria VĂLENII DE MUNTE – Președinte, judecător Mădălina-Andreea CORÂCI

Judecătoria VIŞEU DE SUS – Președinte, judecător Vasile-Florin FARAMA

Judecătoria ZALĂU – Președinte, judecător Szilard BALAZS

Judecătoria ZĂRNEŞTI – Președinte, judecător Adrian CHIPER

Judecătoria ZIMNICEA – Președinte, judecător Vadim CARANIC

