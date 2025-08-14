G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Organizația Declic cere Curții de Apel Cluj să desființeze decizia de numire…

Lia Savonea
Foto: Ilona Andrei / G4Media

Organizația Declic cere Curții de Apel Cluj să desființeze decizia de numire a controversatei judecătoare Liei Savonea preşedinte al Curții Supreme

Articole14 Aug 0 comentarii

Comunitatea Declic a depus joi la Curtea de Apel Cluj o acţiune de contestare a deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Demersul este susţinut de o petiţie semnată de 70.000 de cetăţeni, potrivit unui comunicat transmis de organizaţie.

„Contestăm numirea Liei Savonea nu pentru a bloca o carieră, ci pentru că este nevoie ca legea să fie respectată mai ales când numirea vizează conducerea celei mai înalte instanţe din ţară. Independenţa justiţiei nu înseamnă doar că judecătorii sunt liberi să decidă fără presiuni, ci şi ca cetăţenii să vadă că justiţia funcţionează imparţial”, a declarat, după depunerea acţiunii, Roxana Pencea Brădăţan, coordonatoare de campanii Declic.

Avocata Roxana Mândruţiu, cea care reprezintă comunitatea în instanţă, a precizat că acţiunea în contencios administrativ solicită anularea actelor adoptate de CSM „cu încălcarea flagrantă a termenelor şi garanţiilor procedurale prevăzute de lege”, subliniind că procedura de numire a conducerii ICCJ trebuie să fie „transparentă, corectă şi predictibilă”.

Potrivit Declic, în acţiune au fost invocate mai multe nereguli, printre care declanşarea procedurii de alegere a noului preşedinte al ICCJ cu aproape trei luni mai devreme decât permite legea. Organizaţia menţionează şi istoricul controversat al Liei Savonea, precum şi poziţiile critice exprimate de magistraţi şi de Comisia Europeană în perioada mandatului acesteia la conducerea CSM.

Reprezentanţii Declic susţin că percepţia publică asupra independenţei justiţiei este esenţială pentru legitimitatea sistemului judiciar şi că „transparenţa, neutralitatea şi evitarea conflictelor de interese” sunt condiţii fundamentale.

Petiţia „Nu mai promovaţi judecători toxici” a fost semnată de 70.000 de persoane, iar costurile juridice ale demersului, în valoare de 10.000 de lei, sunt acoperite integral din donaţiile membrilor comunităţii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Petiție împotriva organizării funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu: „Să nu legitimăm crimele din 1989-1990”

Articole6 Aug • 4.364 vizualizări
4 comentarii

Lia Savonea, la preluarea mandatului de președintă a Înaltei Curți: Îmi doresc un parteneriat onest cu presa, în interesul public și al înțelegerii corecte a actului de justiție

Articole1 Aug • 1.975 vizualizări
7 comentarii

Declic cere demiterea șefului Poliției Prahova : „Uniforma pătată de sânge și nepăsare” / ONG-ul anuță un protest pentru joi în fața IGPR 

Articole16 Iul 2025 • 2.046 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.