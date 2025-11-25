Ascultă articolul

Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în unele zone, în contextul atacului rus asupra oraşului, potrivit primarului, relatează CNN, citat de News.ro.

”Unele cartiere ale capitalei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă. Atacul inamic asupra Kievului continuă”, a postat primarul Vitaliy Klitschko pe Telegram, în contextul optimismului SUA că se poate ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina.

Mai multe drone ruseşti se apropie de oraş, a declarat Tymur Tkachenko, şeful administraţiei militare a oraşului.

„Dronele inamice se apropie în prezent de oraş. Sistemele de apărare aeriană sunt operaţionale”, a spus Tkachenko. „În acelaşi timp, continuăm să primim rapoarte despre consecinţele atacului în mai multe locaţii.”

În cartierul Pecherskyi al oraşului, o clădire de apartamente ar fi fost avariată, a spus Tkachenko.

Între timp, Rusia desfăşoară un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, potrivit ministerului energiei al ţării.