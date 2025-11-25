Ascultă articolul

Cătălin Drulă (USR) își asumă 5 priorități, Ciprian Ciucu (PNL) avansează 9 promisiuni, iar Daniel Băluță (PSD) își ia 7 angajamente pe 10 teme. Cu două săptămâni înainte de alegerile locale parțiale din București, și ultimul candidat cu șanse să devină noul primar general pentru următorii 3 ani și-a lansat în online programul electoral. Băluță, Ciucu și Drulă, candidați din partidele aflate la guvernare, se situează primii în sondajele pe București, la diferențe mici de 2-3 procente între ei, ceea ce poate să-l facă câștigător pe oricare dintre ei. De menționat că Anca Alexandrescu, candidatul partidului extremist AUR, nu și-a lansat site-ul de campanie.

Comparate între ele, programele electorale de la alegerile locale parțiale din 7 decembrie diferă în funcție de profilul politic al candidatului și de experiența profesională. Deși toți trei vorbesc despre „calitatea vieții”, „mobilitate”, „locuire” și „siguranță”, modul în care înțeleg orașul și soluțiile pe care le propun sunt distincte.

Publicate primele, planurile lui Băluță și Drulă sunt schematice, pentru a fi prezentate pe larg în public, sub formă de publicitate sau interviuri – după cum susține echipa PSD de campanie – iar unul singur, lansat ultimul, cel al lui Ciucu – și care a beneficiat de timp în plus – este în detaliu, cu exemple concrete și zone administrative expres nominalizate pentru a fi transformate.

Drulă este singurul care avansează o perioadă de timp pentru a realiza infrastructura de transport, estimată la 10 ani. Tot legat de timp, Ciucu etapizează investițiile în consolidare seismică: cu o primă fază de patru ani dedicată clădirilor esențiale, școli, spitale, urmată de o extindere pe termen mediu, între 4-12 ani, pentru imobilele cu risc ridicat 1 și 2, și de o ultimă etapă care finalizează intervențiile și deschide drumul regenerării urbane.

Ca fost ministru al Transporturilor, cu un slogan din câmpul lexical al expertizei sale „drumul onest”, pentru Drulă mobilitatea urbană este punctul forte, indicând transportul electric, nepoluant, tramvai, metrou și alternativ, piste de biciclete, dar și „treceri de pietoni semaforizate, supraînălțate și iluminate”.

Drulă promite că prima măsură va fi implementarea referendumului care asigură venituri mai mari la Capitală. Teoretic, indiferent de cine ar veni la primăria Capitalei, reîmpărțirea banilor devine obligatorie, toți trei promițând suport politic al partidelor pe care le reprezintă în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Ultimul site de campanie postat este cel al lui Ciprian Ciucu. Spre deosebire de contracandidații săi, liberalul susținut de premierul Ilie Bolojan nominalizează zone din București care ar urma să fie transformate, principala promisiune fiind legată de Bd Magheru – „de aici încep”, „un tunel în inima Bucureștiului” – și regenerarea urbană pe axa Piața Unirii – Piața Victoriei.

Bulevardul Magheru este folosit ca studiu de caz al haosului vizual din București, un loc unde reclamele improvizate, mesh-urile, cablurile și bannerele sufocă fațadele clădirilor. În context, Ciucu promite reguli unitare pentru toate reclamele, protejarea bulevardelor principale, regim special de protecție vizuală, eliminarea treptată a panourilor improvizate și punerea în valoare a fațadelor.

Pentru Ciucu, Bucureștiul este un proiect de reorganizat, de pus în ordine și de reparat sistematic, un oraș care poate funcționa mai bine prin reguli ferme, prin planificare urbanistică (PUG, PUZ) și prin instituții modernizate.

Daniel Băluță, în schimb, își construiește programul în jurul oamenilor și al rezultatelor deja obținute în Sectorul 4. Spre deosebire de Ciucu și Drulă, el mizează puternic pe o abordare emoțională: „administrație înseamnă grijă pentru oameni”. În centrul viziunii sale se află scăderea costului vieții, creșterea siguranței, modernizarea infrastructurii sociale și medicale și investiții deja demonstrate în sectorul pe care îl conduce. Este o viziune socială, orientată către familii, vârstnici și persoane vulnerabile.

Ce îi apropie și ce îi diferențiază pe candidați în funcție de temele principale:

1. Viziunea generală

Ciprian Ciucu (PNL)

– Mizează pe un București „pus la punct”, administrativ, riguros, fără improvizații.

– Program tehnic, extrem de detaliat (57 pagini).

– Accent pe profesionalizare și politici coerente (PUZ, PUG, mobilitate, siguranță).

Cătălin Drulă (USR)

– Viziune: „drumul onest” – antimafia, disciplină și modernizare, cu politici inspirate din capitale europene.

– Accent pe transport, transparență, administrație digitală.

Daniel Băluță (PSD)

– Viziune: „administrație = grijă pentru oameni”, stil emoțional, centrat pe calitatea vieții, sănătate, costul vieții, investițiile deja realizate.

– Program orientat uman, social, centrat pe incluziune.

2. Urbanism, PUG, PUZ

Ciprian Ciucu (PNL)

– Planul Urbanistic General (PUG) – explică de ce e blocat, cum se finalizează

– PUZ de regenerare urbană (Victoriei – Unirii).

– Reglementare pentru reclame și spațiu public – reducerea agresivității vizuale

Cătălin Drulă (USR)

– Urbanism responsabil legat direct de referendum

– Condiționarea proiectelor noi de spații verzi, infrastructură comunitară

Daniel Băluță (PSD)

– Vorbește mult despre ce a făcut în infrastructura Sectorului 4.

– La nivel de PMB, urbanismul apare mai diluat, în contextul calității vieții și costului vieții.

3. Transport și mobilitate

Ciprian Ciucu (PNL)

– Transport public cu benzi dedicate.

– Drumuri radiale, conectarea cu A0 + Sectoare.

– Politică unitară de parcări la nivelul tuturor sectoarelor + parcări „multe și mici”.

Cătălin Drulă (USR)

– Domeniul lui forte. Plan pe 10 ani, cu: extindere metrou, linii rapide de tramvai, închiderea inelelor, masterplan velo.

– cel mai orientat către transport public și știință a mobilității.

Daniel Băluță (PSD)

– Accent pe mobilitatea din S4: pasaj, metrou, obiective deja realizate.

– La PMB: mobilitate integrată pentru reducerea costului vieții

– Extinderea către Ilfov prin crearea unui organism comun Consiliul Metropolitan București-Ilfov + sistem comun de transport, tarif unic și orar integrat.

4. Siguranță publică

Ciprian Ciucu (PNL)

– Poliție Locală modernă, body-cams, patrulare pe zone dense

– Program masiv anti-accidente („Zero Victime Evitabile”).

Cătălin Drulă (USR)

– Prioritate: siguranță în școli, siguranță în trafic, consolidări.

– Mai puțin despre Poliția Locală ca instituție, mai mult despre spațiu urban sigur: treceri de pietoni supraînălțate sau iluminate

Daniel Băluță (PSD)

– Accent pe siguranță în comunitate, conectată cu incluziunea socială.

– În Sectorul 4 a investit în infrastructură de urgență (pompieri, UPU etc.).

– orientat spre oameni vulnerabili + infrastructură medicală.

5. Sistemul de termoficare

Ciprian Ciucu (PNL)

– Explică vechimea rețelei, problemele, soluțiile, investițiile, fazele. Continuarea modernizării rețelei este esențială.

Cătălin Drulă (USR)

– Menționează pe scurt reabilitarea rețelelor de termoficare

Daniel Băluță (PSD)

– Conectează termoficarea cu costul vieții.

– Menționează necesitatea investițiilor majore (parte a planului său general).

6. Mediu și spațiu verde

Ciprian Ciucu (PNL)

– Centura Verde – proiect mare, coerent.

– Salvarea parcului IOR – cu abordare juridică + urbanistică.

– Politici de reducere a poluării.

Cătălin Drulă (USR)

– Axare pe spațiu public verde, regenerare urbană, trasee pietonale.

– Centura Verde apare în programul USR.

Daniel Băluță (PSD)

– Vorbește în principal despre investiții făcute în Sectorul 4 (parcuri, spații verzi).

– La nivel de PMB accentul este pe calitatea vieții în ansamblu, extinderea spațiilor verzi, coridoare verzi între principalele parcuri și reîmpăduriri ale zonelor limitrofe

7. Sănătate și spitale:

Ciprian Ciucu (PNL)

– Evaluarea stării celor 19 spitale.

– Reconstrucții etapizate.

– Folosește exemplul Spitalului Sector 6 ca model.

Cătălin Drulă (USR)

– Mai puțin focus în program comparativ cu ceilalți doi.

– Se concentrează pe sănătate în școli și pe politici sociale.

Daniel Băluță (PSD)

– Are cele mai multe realizări în domeniu (UPU, spital stomatologic, unitate arși etc.).

– Ca PMB propune schimbare majoră la nivel sistemic.

8. Cultură

Ciprian Ciucu (PNL)

– Program cultural consistent și instituții moderne, evenimente autosustenabile.

Cătălin Drulă (USR)

– Abordare de tip european: spații publice și culturale, regenerare urbană.

Daniel Băluță (PSD)

– Accent mai mult pe comunitate decât pe cultură, prin reabilitarea spațiilor culturale de cartier și transformarea lor în centre de comunitate și spații culturale.

9. Social: locuire, vulnerabilitate, incluziune

Ciprian Ciucu (PNL)

– analiză DGASMB, locuințe sociale, politici dedicate seniorilor, persoanelor cu dizabilități, centre comunitare

Cătălin Drulă (USR)

– Urbanism + locuire accesibilă pentru tineri + politici pentru comunități.

– Un program social mai „european” decât „local”.

Daniel Băluță (PSD)

– Prioritate majoră: „costul vieții trebuie să scadă”.

– Accent mare pe infrastructura socială și sănătate.

10. Economie și administrație

Ciprian Ciucu (PNL)

– Administrație profesionistă.

– Platforme digitale, open data, registru public al investițiilor.

– Politici pentru antreprenoriat urban.

Cătălin Drulă (USR)

– Administrație digitală, transparență, date deschise.

– Preocupare pentru economie locală și antreprenori.

Daniel Băluță (PSD)

– Perspective economice legate de costul vieții, locuire și acces la servicii.

– Accent pe atragerea de fonduri europene (5 mld. € deja investiți în S4).

Pe 7 decembrie în București sunt organizate alegeri locale parțiale după ce Nicușor Dan, fost primar general, a devenit, în mai 2025, președintele României.

Situația politică din București este una dintre cele mai complicate de la nivel național.

Opt partide sunt reprezentate în Consiliul General al Municipiului București, ceea ce face ca orice majoritate să fie volatilă și greu de menținut de către orice primar general, iar pentru a-și trece proiectele are nevoie de susținerea tuturor partidelor din coaliția de guvernare.

Site-urile de campanie

Cătălin Drulă: Pe drumul onest – AICI

Daniel Băluță: Am făcut. Facem. – AICI

Ciprian Ciucu: Bucureștiul pus la punct – AICI