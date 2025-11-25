Home » Anchete » EXCLUSIV Efectele analizei G4Media despre clipurile AI care instigau la ură și revoltă socială, cu milioane de vizualizări: 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” au dispărut brusc, zeci de fake-uri șterse 

25 nov. 2025
sursa foto: Captură Facebook / Marilena Charkaoui
Efectele analizei G4Media despre clipurile generate cu AI, care instigau la ură și revoltă socială și care au strâns 5 milioane de vizualizări în cinci zile, au apărut la scurt timp de la publicare:

În mai puțin de o zi, au dispărut brusc 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” ai contului denumit Marilena Charkaoui, iar zeci de videoclipuri care nu sunt reale au fost șterse.

Contul deține bifă albastră, ceea ce înseamnă că cineva plătește către Facebook pentru ca rețeaua să valideze și să considere ca fiind contul oficial la persoanei respective.

Personajul pare unul real, postează fotografii personale, de la ședințe foto sau împreună cu familia, însă prima fotografie publicată datează din 28 decembrie 2022.

marilena charkaoui facebook 1300

sursa foto: Captură Facebook / Marilena Charkaoui

G4Media a arătat luni, 24 noiembrie, cum o serie de videoclipuri făcute cu inteligența artificială (AI), care instigă la revoltă socială și ventilează retorică rusă, au explodat pe Facebook peste weekend, de la câteva sute la mii sau zeci de mii de distribuiri, și de la câteva mii de reacții la peste 80.000 într-unul din cazuri.

În total, 6 videoclipuri depășeau 4,5 milioane de vizualizări în doar patru zile (joi-duminică), iar luni ajungeau deja la 5 milioane de vizualizări.

Clipurile au fost publicate pe contul Marilena Charkaoui, cu peste 14.000 de urmăritori, considerată de Facebook ”creator digital” , cu diferite narațiuni sau retorică folosită de partidele extremiste pro-ruse sau care inflamează societatea ori pot stârni animozități între diferite categorii sociale.

Clipurile înfățișau în general copii, tineri sau bătrâni în diferite ipostaze, cu mesaje țintă de manipulare emoțională. Videoclipurile menționate au fost șterse după analiza G4Media, la fel și alte zeci de clipuri fake.

Mai multe clipuri realizate cu AI au devenit virale pe Facebook și instigă la revoltă socială

sursa foto: Colaj G4Media / Capturi video Facebook

  • Un copil este agresat verbal de un polițist care vrea să-l ia la secție și să-l aresteze doar pentru că a spus că „România este a românilor”;
  • Un alt copil critică ”pușcăriașii pentru că nu muncesc, doar stau și mănâncă” pe banii românilor;
  • Un bătrân a fost trimis la închisoare pe nedrept și a fost eliberat după 60 de ani de detenție;
  • Guvernul mărește taxele ”ca în străinătate, pentru că suntem o țară europeană”;
  • Polițiștii dau buzna într-o sală de clasă pentru că au auzit că elevii au spus că ”România este a românilor”;
  • Într-un alt clip un tânăr plânge în ploaie pentru șoferii de TIR români care ”dorm prin parcările din Europa” și pentru bătrânii ”vai mama lor” care nu-și permit medicamente și stau cu calorifele reci în casă;
  • În același clip un alt tânăr nervos spune că dacă Parlamentul ”nu încetează cu abuzurile, noi vom face ceva cu mâna noastră”;
  • Un alt tânăr vorbește despre cum ”nu poate dormi când România ne este luată”: ”Vom lupta pentru români și România”
  • Un copil explică nervos cum părinții i-au plecat în străinătate și îi vede doar o dată pe an, în timp ce politicienii se plimbă în mașini de lux;
  • Un alt tânăr vorbește despre ”ciobanii care își vând produsele pe nimic, alimentele au chimicale și totul e import, probabil era mai bine înainte de anii 90”.

Clipurile erau realizate cu AI, iar acest lucru se poate observa cu lejeritate din postura nenaturală a ochilor personajelor, din neconcordanța cuvintelor rostite în raport cu mișcarea buzelor, din aspectul nenatural al luminilor și imaginilor sau, în unele situații, din postura nepotrivită a corpurilor ori din nesincronizarea vocilor cu mimica feței.

Ba mai mult, într-unul din clipurile recente, un ”tânăr” spune ”chiar dacă nu sunt real, mesajul e important”. Cu toate acestea, în mii de comentarii lăsate de utilizatori la postările menționate mulți dintre aceștia nu percep videoclipurile ca fiind false și se alătură emoțional personajelor din clipuri.

Videoclipurile sunt foarte scurte, dar cu impact puternic, vocile personajelor sunt de cele mai multe ori agresive, stridente, înflăcărate, iar mesajele sunt clare și transmise frontal, în cuvinte puține.

Realizarea și rostogolirea pe Facebook a acestor videoclipuri au loc într-un context social, politic și economic dificil și tensionat în România, din cauza măsurilor de austeritate menite să reducă deficitul economic al României, produs de fosta guvernare PSD.

Cum încurajează Meta astfel de postări

Clipurile sunt considerate „conținut propriu” de către Meta, fapt care ajută utilizatorii care își monetizează postările. Sunt numiți de Facebook ”creatori digitali” și primesc bani de la rețeaua de socializare în funcție de viralitatea postărilor.

O analiză proprie a reporterului G4Media pe rețeaua de socializare arată un mecanism care încurajează postări cât mai emoționale și care au ”conținut propriu” (fotografii, video, texte care nu sunt copiate din alte locuri sau care provoacă dezbatere).

Cu cât ele sunt mai subiective și stârnesc emoție mai puternică (în general furie, nostalgie, amuzament sau înduioșare), cu atât mai mult postările respective sunt mai plasate în feed-ul utilizatorilor, iar creatorul de conținut încasează bani.

Comentarii
  • AndreiB

    ma bucura ca media e mult mai atenta la atacurile hibride, si poate ar trebui ca toate trusturile de presa care cred in democratie si liberatea cuvantului sa aiba o „aparare” coordonata pe media … e destul de clar ca orice narativ nociv trebuie combatut din timp si nu odata la 4 ani cat poate fi prea tarziu

    dar ar fi bine ca totusi statul sa caute si ce s-a intamplat, si sa lucreze si preventiv, legislativ, poate la nivel de UE, pentru o transparentizare mai mare poate a astfel de situatii, pentru ca sunt cu siguranta multi bani aruncati in astfel de atacuri, chiar daca o parte din lumea crede in continuare ca pentru campania gurului calare pe cal alb nu s-a dat nici un ban

