Efectele analizei G4Media despre clipurile generate cu AI, care instigau la ură și revoltă socială și care au strâns 5 milioane de vizualizări în cinci zile, au apărut la scurt timp de la publicare:
În mai puțin de o zi, au dispărut brusc 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” ai contului denumit Marilena Charkaoui, iar zeci de videoclipuri care nu sunt reale au fost șterse.
Contul deține bifă albastră, ceea ce înseamnă că cineva plătește către Facebook pentru ca rețeaua să valideze și să considere ca fiind contul oficial la persoanei respective.
Personajul pare unul real, postează fotografii personale, de la ședințe foto sau împreună cu familia, însă prima fotografie publicată datează din 28 decembrie 2022.
G4Media a arătat luni, 24 noiembrie, cum o serie de videoclipuri făcute cu inteligența artificială (AI), care instigă la revoltă socială și ventilează retorică rusă, au explodat pe Facebook peste weekend, de la câteva sute la mii sau zeci de mii de distribuiri, și de la câteva mii de reacții la peste 80.000 într-unul din cazuri.
În total, 6 videoclipuri depășeau 4,5 milioane de vizualizări în doar patru zile (joi-duminică), iar luni ajungeau deja la 5 milioane de vizualizări.
Clipurile au fost publicate pe contul Marilena Charkaoui, cu peste 14.000 de urmăritori, considerată de Facebook ”creator digital” , cu diferite narațiuni sau retorică folosită de partidele extremiste pro-ruse sau care inflamează societatea ori pot stârni animozități între diferite categorii sociale.
Clipurile înfățișau în general copii, tineri sau bătrâni în diferite ipostaze, cu mesaje țintă de manipulare emoțională. Videoclipurile menționate au fost șterse după analiza G4Media, la fel și alte zeci de clipuri fake.
Clipurile erau realizate cu AI, iar acest lucru se poate observa cu lejeritate din postura nenaturală a ochilor personajelor, din neconcordanța cuvintelor rostite în raport cu mișcarea buzelor, din aspectul nenatural al luminilor și imaginilor sau, în unele situații, din postura nepotrivită a corpurilor ori din nesincronizarea vocilor cu mimica feței.
Ba mai mult, într-unul din clipurile recente, un ”tânăr” spune ”chiar dacă nu sunt real, mesajul e important”. Cu toate acestea, în mii de comentarii lăsate de utilizatori la postările menționate mulți dintre aceștia nu percep videoclipurile ca fiind false și se alătură emoțional personajelor din clipuri.
Videoclipurile sunt foarte scurte, dar cu impact puternic, vocile personajelor sunt de cele mai multe ori agresive, stridente, înflăcărate, iar mesajele sunt clare și transmise frontal, în cuvinte puține.
Realizarea și rostogolirea pe Facebook a acestor videoclipuri au loc într-un context social, politic și economic dificil și tensionat în România, din cauza măsurilor de austeritate menite să reducă deficitul economic al României, produs de fosta guvernare PSD.
Clipurile sunt considerate „conținut propriu” de către Meta, fapt care ajută utilizatorii care își monetizează postările. Sunt numiți de Facebook ”creatori digitali” și primesc bani de la rețeaua de socializare în funcție de viralitatea postărilor.
O analiză proprie a reporterului G4Media pe rețeaua de socializare arată un mecanism care încurajează postări cât mai emoționale și care au ”conținut propriu” (fotografii, video, texte care nu sunt copiate din alte locuri sau care provoacă dezbatere).
Cu cât ele sunt mai subiective și stârnesc emoție mai puternică (în general furie, nostalgie, amuzament sau înduioșare), cu atât mai mult postările respective sunt mai plasate în feed-ul utilizatorilor, iar creatorul de conținut încasează bani.
ma bucura ca media e mult mai atenta la atacurile hibride, si poate ar trebui ca toate trusturile de presa care cred in democratie si liberatea cuvantului sa aiba o „aparare” coordonata pe media … e destul de clar ca orice narativ nociv trebuie combatut din timp si nu odata la 4 ani cat poate fi prea tarziu
dar ar fi bine ca totusi statul sa caute si ce s-a intamplat, si sa lucreze si preventiv, legislativ, poate la nivel de UE, pentru o transparentizare mai mare poate a astfel de situatii, pentru ca sunt cu siguranta multi bani aruncati in astfel de atacuri, chiar daca o parte din lumea crede in continuare ca pentru campania gurului calare pe cal alb nu s-a dat nici un ban