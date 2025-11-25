Guns N’ Roses a anunţat datele turneului din 2026 / Cconcertul din Polonia va fi cel mai aproape de România / Formaţia va lansa două noi piese în 2 decembrie

Ascultă articolul

După un turneu mondial în 2025, care a acoperit Europa, Orientul Mijlociu, Asia şi America Latină, Guns N’ Roses se va întoarce în America de Nord, precum şi în alte teritorii, în 2026. Turneul viitor include un concert special la Rose Bowl din Los Angeles, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fanii vor beneficia de Guns N’ Roses Artist Presale în America de Nord miercuri, 3 decembrie, la ora 10:00, ora locală, luni, 1 decembrie, la ora 23:59, ora de pe coasta de est a SUA. Membrii Nightrain Fan Club vor avea acces prioritar la bilete la nivel global.

În colaborare cu Nightrain Fan Club Presale, Guns N’ Roses va lansa două piese noi: „Nothin” şi „Atlas” prin intermediul Geffen Records, marţi, 2 decembrie.

Datele turneului

28 martie – Monterrey, Mexic – Tecate Pa’l Norte

1 aprilie – Porto Alegre, Brazilia – Stadionul Beira Rio

4 aprilie – São Paulo, Brazilia – Monsters Of Rock

7 aprilie – São José do Rio Preto, Brazilia – Alberto Bertelli Lucatto

10 aprilie – Rio de Janeiro, Brazilia – Engenhao

12 aprilie – Vitoria, Brazilia – Stadionul Estadual Kleber José de Andrade

15 aprilie – Salvador, Brazilia – Arena Fonte Nova

18 aprilie – Fortaleza, Brazilia – Arena Castelão

21 aprilie – Sao Luiz, Brazilia – Stadionul Governador João Castelo

25 aprilie – Belém do Para, Brazilia – Stadio Olimpico do Para “Mangueirão”

5 mai – Hollywood, FL – Hard Rock Hollywood

7 mai – Daytona Beach, FL – Welcome To Rockville Festival

4 iunie – Gliwice, Polonia – PreZero Arena Gliwice

6 iunie – Gliwice, Polonia – PreZero Arena Gliwice

10 iunie – Dublin, Irlanda – 3Arena

12 iunie – Donington, UK – Download Festival

18 iunie – Amsterdam, Ţările de Jos – Ziggo Dome

20 iunie – Amsterdam, Ţările de Jos – Ziggo Dome

23 iunie – Berlin, Germania – Uber Arena

25 iunie – Berlin, Germania – Uber Arena

28 iunie – Anvers, Belgia – AFAS Dome

1 iulie – Paris, Franţa – Accor Arena

3 iulie – Paris, Franţa – Accor Arena

23 iulie – Raleigh, NC – Cater-Finley Stadium

26 iulie – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

29 iulie – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre

1 august – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

5 august – Toronto, ON – Rogers Stadium

8 august – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater

12 august – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

16 august – St. Louis, MO – Busch Stadium

19 august – Kansas City, MO – Morton Amphitheater

22 august – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

26 august – Edmonton, AB – Commonwealth Stadium

29 august – Vancouver, BC – BC Place

2 septembrie – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

5 septembrie – Pasadena, CA – Rose Bowl

9 septembrie – Arlington, TX – Globe Life Field

12 septembrie – Ridgedale, MO – Thunder Ridge Nature Arena

16 septembrie – San Antonio, TX – Alamodome

19 septembrie – Atlanta, GA – Truist Park.