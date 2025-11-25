Guns N’ Roses a anunţat datele turneului din 2026 / Cconcertul din Polonia va fi cel mai aproape de România / Formaţia va lansa două noi piese în 2 decembrie

Donează aici. Susține o presă liberă.
După un turneu mondial în 2025, care a acoperit Europa, Orientul Mijlociu, Asia şi America Latină, Guns N’ Roses se va întoarce în America de Nord, precum şi în alte teritorii, în 2026. Turneul viitor include un concert special la Rose Bowl din Los Angeles, transmite News.ro.
Fanii vor beneficia de Guns N’ Roses Artist Presale în America de Nord miercuri, 3 decembrie, la ora 10:00, ora locală, luni, 1 decembrie, la ora 23:59, ora de pe coasta de est a SUA. Membrii Nightrain Fan Club vor avea acces prioritar la bilete la nivel global.
În colaborare cu Nightrain Fan Club Presale, Guns N’ Roses va lansa două piese noi: „Nothin” şi „Atlas” prin intermediul Geffen Records, marţi, 2 decembrie.
Datele turneului
28 martie – Monterrey, Mexic – Tecate Pa’l Norte
1 aprilie – Porto Alegre, Brazilia – Stadionul Beira Rio
4 aprilie – São Paulo, Brazilia – Monsters Of Rock
7 aprilie – São José do Rio Preto, Brazilia – Alberto Bertelli Lucatto
10 aprilie – Rio de Janeiro, Brazilia – Engenhao
12 aprilie – Vitoria, Brazilia – Stadionul Estadual Kleber José de Andrade
15 aprilie – Salvador, Brazilia – Arena Fonte Nova
18 aprilie – Fortaleza, Brazilia – Arena Castelão
21 aprilie – Sao Luiz, Brazilia – Stadionul Governador João Castelo
25 aprilie – Belém do Para, Brazilia – Stadio Olimpico do Para “Mangueirão”
5 mai – Hollywood, FL – Hard Rock Hollywood
7 mai – Daytona Beach, FL – Welcome To Rockville Festival
4 iunie – Gliwice, Polonia – PreZero Arena Gliwice
6 iunie – Gliwice, Polonia – PreZero Arena Gliwice
10 iunie – Dublin, Irlanda – 3Arena
12 iunie – Donington, UK – Download Festival
18 iunie – Amsterdam, Ţările de Jos – Ziggo Dome
20 iunie – Amsterdam, Ţările de Jos – Ziggo Dome
23 iunie – Berlin, Germania – Uber Arena
25 iunie – Berlin, Germania – Uber Arena
28 iunie – Anvers, Belgia – AFAS Dome
1 iulie – Paris, Franţa – Accor Arena
3 iulie – Paris, Franţa – Accor Arena
23 iulie – Raleigh, NC – Cater-Finley Stadium
26 iulie – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center
29 iulie – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre
1 august – Hershey, PA – Hersheypark Stadium
5 august – Toronto, ON – Rogers Stadium
8 august – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater
12 august – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
16 august – St. Louis, MO – Busch Stadium
19 august – Kansas City, MO – Morton Amphitheater
22 august – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
26 august – Edmonton, AB – Commonwealth Stadium
29 august – Vancouver, BC – BC Place
2 septembrie – San Diego, CA – Snapdragon Stadium
5 septembrie – Pasadena, CA – Rose Bowl
9 septembrie – Arlington, TX – Globe Life Field
12 septembrie – Ridgedale, MO – Thunder Ridge Nature Arena
16 septembrie – San Antonio, TX – Alamodome
19 septembrie – Atlanta, GA – Truist Park.