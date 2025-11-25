Donează aici. Susține o presă liberă.
Președintele Nicușor Dan participă, marți la ora 17.00, la reuniunea „Coaliției de Voință”, în care se va discuta despre negocierile pe planul de pace în Ucraina.
Reuniunea are loc în format de videoconferință.
Reuniunea online a fost anunțată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și va fi găzduită de premierul Marii Britanii, Keir Starmer.
De altfel, Parisul a înaintat, împreună cu Londra și Berlinul, un plan propriu, respins categoric de Kremlin ieri, prin vocea consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, care l-a caracterizat drept „complet neconstructiv” și nefuncțional pentru Moscova, transmite tvrinfo.ro.
„Integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei trebuie respectate și numai Kievul poate lua decizii privind forțele sale armate, privind destinul său”, este poziția reiterată de Bruxelles în prefațarea discuțiilor de astăzi.
