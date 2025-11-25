Home » Articole » Proiectul privind restricționarea cumulului pensie specială-salariu la stat a fost pus în dezbatere publică: penalități de 85% din pensie pentru pensionarii „speciali”. Plus un posibil viciu de neconstituționalitate / Ce spune premierul Bolojan despre super-specialii exceptați

Proiectul privind restricționarea cumulului pensie specială-salariu la stat a fost pus în dezbatere publică: penalități de 85% din pensie pentru pensionarii „speciali”. Plus un posibil viciu de neconstituționalitate / Ce spune premierul Bolojan despre super-specialii exceptați

25 nov. 2025
1974
Proiectul privind restricționarea cumulului pensie specială-salariu la stat a fost pus în dezbatere publică: penalități de 85% din pensie pentru pensionarii „speciali”. Plus un posibil viciu de neconstituționalitate / Ce spune premierul Bolojan despre super-specialii exceptați
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media
Ascultă articolul

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care reglementează situația cumulului pensiei – normale și de serviciu – cu salariul la instituții și companii de stat. Spre deosebire de precedenta tentativă de reglementare a acestei chestiuni, picată la Curtea Constituțională, noul proiect aduce câteva modificări esențiale. Dar include și acesta un posibil viciu de neconstituționalitate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

UPADTE: G4Media a solicitat poziția premierului Ilie Bolojan față de excepțiile introduse în lege privind restricțiile la cumulul de pensie și salariu de la stat. Aceasta ne-a fost transmisă prin intermediul purtătorului de cuvânt, Ioana Dogioiu:

”Premierul a cerut întotdeauna, deci și in cazul invocat de dvs, ca orice proiect să respecte exigentele constituționale în vigoare, asa cum rezultă din Constitutie și deciziile CCR. Totodată, în toate luările de poziție, premierul și-a arătat rezervele de principiu față de excepțiile de la regula generală.”

Precedenta încercare, elaborată în 2023, când ministrul Muncii era Raluca Turcan, impunea o interdicție absolută de a cumula pensia cu salariul la stat pentru toate categoriile de pensionari – atât pentru cei cu pensii din sistemul public, cât și pentru cei care beneficiază de pensii de serviciu (speciale).

În aceste condiții, a fost banal pentru Curtea Constituțională să invalideze actul normativ. CCR și-a construit întreaga argumentație apărând dreptul de a cumula pensia cu salariul la stat al pensionarilor din sistemul public de pensii, pentru a adăuga la final că argumentația este valabilă și pentru beneficiarii de pensii de serviciu, pe motiv că și pensiile acestora „sunt tot prestații sociale din partea statului”.

Articolul continuă mai jos

Curtea omitea însă să vadă că diferențele dintre cele două tipuri de pensii sunt semnificative: unele sunt plătite din bugetul de asigurări sociale, la care titularii au contribuit toată viața activă, iar celelalte sunt plătite de la bugetul de stat și asupra acestora statul are o libertate ceva mai mare de intervenție – cum ar fi, de exemplu, impunerea unor restricții.

Noul proiect de lege pus în dezbatere publică face această diferență. Și, în plus, nu mai impune nimănui o interdicție absolută de angajare, ci o condiționează de acceptarea unei penalități asupra pensiei speciale.

Astfel, se prevede că pensionarii din sistemul public pot continua activitatea sau se pot angaja la stat și după ce ies la pensie, până la 70 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului instituției la care se angajează. Aceștia au posibilitatea să cumuleze pensia cu salariul.

În ceea ce privește pensionarii „speciali”, proiectul de lege prevede că și aceștia pot continua activitatea până la 70 de ani, dar numai dacă acceptă să li se taie pensia cu 85 la sută. Dacă nu își exprimă acceptul, contractrele lor de muncă încetează de drept.

Proiectul de lege instituie și câteva excepții – adică persoane care pot cumula, fără penalități, ambele venituri, indiferent dacă au pensie normală sau specială. Este vorba de persoanele alese în funcții publice (parlamentari, aleși locali), cele care au durata mandatului stabilită în Constituție (judecătorii CCR, de exemplu) și persoanele desemnate în funcție prin hotărâre a Parlamentului (Avocatul Poporului, directorii SRI și SIE).

O noutate pe care proiectul de lege o introduce este faptul că sunt exceptați de la penalizarea pensiei și persoanele „numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”. Spre exemplu, șefii STS și SPP. Expunerea de motive nu explică de ce a fost nevoie să fie exceptați și aceștia din urmă.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a explicat pentru G4Media că proiectul a fost lucrat la trei instituții – Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii și Agenția Funcționarilor Publici- și unii experți au interpretat extensiv o decizie a Curții Constituționale. Dar, a precizat ministrul, decizia politică este ca persoanele numite de președinte să fie în cele din urmă înlăturate din categoria celor exceptate.

Totuși, și acest proiect s-ar putea să conțină un viciu de neconstituționalitate. Conform proiectului, penalizarea de 85 la sută se aplică atât pensiilor care sunt finanțate integral de la bugetul de stat (cum sunt cele ale militarilor și polițiștilor), cât și celor care conțin atât o parte suportată de la bugetul de stat, cât și o parte contributivă, finanțată de la bugetul de asigurări sociale (cum sunt cele ale magistraților). Dacă penalizarea „mușcă” și din partea contributivă, legea ar putea avea mari probleme la Curtea Constituțională, care a stabilit în 2023 că pensia contributivă nu poate suferi niciun fel de restricții.

Față de acest aspect. ministrul Florin Manole ne-a declarat că analiza de constituționalitate nu intră în atribuțiile Ministerului Muncii.

Comentarii
  • Mitrut

    Excepțiile ne omoară întotdeauna. Și aci sunt cele mai mari pensii și salarii. Cei numiți nu sunt obligați să accepte. dacă acceptă pierd pensia și cu asta basta. Vom tăia vreodată toată coada pisicii sau iar mergem pe milimetri ?

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”