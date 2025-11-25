Ascultă articolul

Poliţia germană a efectuat percheziţii la proprietăţi din mai multe landuri în cadrul unei anchete privind sute de e-mailuri care conţineau ameninţări cu bombă împotriva unor şcoli, gări şi altor locuri publice, a anunţat marţi Biroul Federal de Poliţie Criminală, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Percheziţiile din landurile Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară, Saxonia-Anhalt şi Hessa au vizat patru persoane, inclusiv doi minori, au declarat poliţia şi procurorii.

Grupul este acuzat că „este responsabil pentru sute de e-mailuri care conţin ameninţări false cu bombă la nivel naţional împotriva unor şcoli, gări importante, centre comerciale şi alte facilităţi urbane şi publice”.

În sute de cazuri, e-mailurile de ameninţare au declanşat operaţiuni de securitate ale poliţiei.

Potrivit procurorilor, scopul e-mailurilor a fost acela de a „tulbura liniştea publică prin ameninţări cu comiterea de infracţiuni, de a declanşa cât mai multe operaţiuni ale poliţiei şi de a crea cea mai mare incertitudine posibilă în rândul populaţiei”.