„Versace este un brand unic și extraordinar, dar în același timp complementar cu Prada și Miu Miu din punct de vedere estetic și al percepției consumatorilor,” a declarat Andrea Guerra, CEO al Prada Group, într-un interviu acordat publicației La Repubblica. „Totodată, Versace împărtășește afinități importante cu mărcile noastre: este ancorat în cultură, în reflecție profundă și în istoria clasică a Mediteranei, având o viziune foarte clară,”scrie Fashion Network.

Versace a fost achiziționat în aprilie, pentru 1,25 miliarde de euro, și va intra oficial în grup pe 2 decembrie. Achiziția, explică Guerra, „a fost o oportunitate. Proprietarii au simțit nevoia să vândă într-un moment în care mulți competitori se concentrau pe consolidare internă, nu pe expansiune. Noi eram pregătiți și am valorificat această ocazie, inclusiv la nivel de preț.”

În privința obiectivelor, CEO-ul subliniază că „deplin conștienți că este un angajament major, nu ne așteptăm la rezultate vizibile pe termen scurt, ci pe termen lung. Dacă vom continua să creștem, putem ajunge în viitor la venituri de 7 miliarde de euro. Dar avem nevoie de un efort profund: asupra brandului, asupra creativității, asupra poziționării, asupra identității și asupra dorințabilității produsului.”

Referindu-se la moștenirea lui Gianni Versace, Guerra spune că „important este să nu-i trădăm istoria. În moda de astăzi există foarte mult Versace: el a fost primul care a deschis era supermodelelor și a glamourului, aducând moda mai aproape de cultura pop și de muzică. ADN-ul brandului este extrem de puternic, iar rolul nostru este să înțelegem cum trebuie să arate în 2027, în 2030, în 2040. Trebuie să existe o tensiune pozitivă între creativitatea brandului și trecutul său.”

Lorenzo Bertelli va deveni președinte executiv al Versace, dar Miuccia Prada nu se va implica în partea creativă. „Doamna Prada este un acționar important al grupului, dar nu va coordona direcția artistică a Versace,” spune Guerra. „Vor exista alte persoane, începând cu Lorenzo, care vor porni în această călătorie. Va fi un moment de discontinuitate; vom putea adopta abordări diferite și vom putea experimenta. Putem folosi Versace ca pe un laborator în care să ne testăm, ceea ce va fi interesant și pentru Lorenzo.”

Intrarea Versace în grup marchează un moment de evoluție: „Avem două motoare importante, Prada și Miu Miu, care au livrat 20 de trimestre consecutive de creștere,” precizează CEO-ul. „Acum adăugăm un al treilea motor, Versace, care își va arăta roadele pe termen lung. Suntem într-un proces de evoluție; compania a ajuns aici într-o singură generație datorită amprentei puternice a fondatorilor, care sunt încă alături de noi. Există o istorie solidă de respectat și o succesiune clară pentru toată lumea.”

În ceea ce privește Armani, Guerra spune: „Astăzi există o voință și o familie care trebuie să treacă printr-o perioadă de mare durere și să stabilească direcția și calendarul viitorului. Din punctul nostru de vedere există un mare respect și nu ne temem de nimic; suntem foarte activi.”