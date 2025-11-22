Ascultă articolul

Considerate mult timp accesorii decorative și inocente, fundele revin în 2025 ca unul dintre cele mai puternice semnale estetice ale momentului. De la adaptarea semnată de Emerald Fennell pentru Wuthering Heights, unde fundele apar obsesiv ca motiv vizual, până la podiumurile marilor case de modă, acest detaliu cândva copilăresc devine o declarație culturală complet reinventată, scrie The Guardian.

Trendul nu este întâmplător. În ultimii ani, moda feminină a trecut printr-un ciclu de recuperare a esteticilor „girly”, de la cottagecore până la siluetele delicate reinterpretate. Fundele s-au transformat, astfel, în simboluri ale unei feminități asumate, uneori jucăușe, alteori ironice și chiar subversive. Curatorii observă că femeile nu mai simt nevoia să adopte linii masculine pentru a fi luate în serios; dimpotrivă, estetica hiper-feminină devine un teritoriu de putere, controlat și revendicat.

Pe podiumuri, creatori precum Sandy Liang, Chopova Lowena sau Simone Rocha folosesc funda ca element identitar: aplicată pe genți, rochii, accesorii, uneori în contexte complet neașteptate. Cecilie Bahnsen o transformă într-un mecanism funcțional, înlocuind fermoare și nasturi, dând volum și mișcare pieselor sale. Iar la Dior, Jonathan Anderson a deschis colecția cu o rochie albă ancorată vizual de două funde imense din organza, marcând oficial revenirea trendului la nivelul haute couture.

Fenomenul este vizibil și în retailul de masă. Branduri precum M&S, Next sau Damson Madder lansează cardigane, rochii și accesorii decorate abundent cu funde, în timp ce pe covorul roșu apar variante dramatice, gotice, sculpturale, metalizate. Inclusiv bărbații adoptă funda ca simbol al fluidității estetice: de la Harry Styles la aparițiile îndrăznețe de pe Met Gala.

Dincolo de estetică, funda rămâne încărcată de semnificații. Poate fi un semn al feminității clasice, un gest ironic, o referință erotică subtilă, „dezleagă-mă”, cum spun istoricii modei sau, pur și simplu, o modalitate de a transforma o piesă vestimentară. Într-o perioadă în care moda se joacă tot mai mult cu simbolurile genului, funda devine un accesoriu complet contemporan: nostalgic și teatral, dar și extrem de actual.