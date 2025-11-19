G4Media.ro
Louis Vuitton, Gucci și noii disruptori: topul tendințelor eBay 2025

Sursa foto: pexels.com

Anul nu s-a încheiat încă, dar eBay a publicat raportul privind tendințele din lista de urmărire, care evidențiază „momentele modei care au definit anul 2025”, scrie Fashion Network.

Bazat pe informații în timp real despre cumpărători, raportul se concentrează pe ceea ce s-a tradus în căutări, vânzări și tendințe de stil pe piață. Și, în ciuda unui an adesea dificil pentru lux, eBay a afirmat că Louis Vuitton și Gucci și-au continuat dominația globală, cu peste 13 articole Louis Vuitton listate în fiecare minut. Între timp, debutul lui Jonathan Anderson la Dior a dus la o creștere de 390% a căutărilor pentru numele său. Dar ce se întâmplă cu Gucci? Ei bine, sosirea lui Demna a determinat o creștere a interesului cu 87%.

Dar mărci emergente precum KidSuper (+173%) și LUAR (+270%) au înregistrat o creștere „pe măsură ce cumpărătorii au îmbrățișat creativitatea de nouă generație”.

Luxul mai accesibil a fost, de asemenea, un factor cheie, Coach fiind căutat de 92 de ori pe minut.

Compania a declarat că momentele din cultura pop au făcut valuri, fotografiile de logodnă ale lui Taylor Swift determinând o creștere de 194% a căutărilor pentru Cartier Santos Demoiselle.

Datele companiei indică, de asemenea, ce va fi la modă în perioada sărbătorilor, strălucirea fiind o tendință cheie. eBay a declarat că strasurile, metalele și sclipirile „fură atenția” și în unele categorii surprinzătoare, căutările pentru Onitsuka Tigers metalice crescând cu 423%, în timp ce ceasurile Seiko cu strasuri au înregistrat o creștere a căutărilor de 983%

În schimb, „luxul confortabil” este esențial în cazul articolelor precum mocasinii din piele de căprioară (+47% față de anul precedent) și papucii împodobiți (+98%), care „ridică confortul de zi cu zi la un nivel de rafinament natural”.

Ceea ce eBay numește tendința „straturilor stridente” vede, de asemenea, „îmbrăcămintea exterioară transformată în piesa de rezistență, cu paltoane strălucitoare (+365%) și jachete cu guler în formă de pâlnie (+136%) în fruntea clasamentului”.

În același timp, tonurile și accentele de bijuterii ies în evidență, deoarece cumpărătorii au adoptat nuanțe bogate și detalii cu pietre prețioase, căutările pentru rubin (de 18 ori pe minut de la începutul anului), safir (de 33 de ori pe minut) și ametist (de 7,5 ori pe minut) continuând să fie esențiale în acest sezon.

Există, de asemenea, o tendință puternică vintage, care se concentrează pe volum, cum ar fi fustele de lungime medie (+90%) și mânecile balon (+20%), care adaugă note dramatice.

