Directorii din industria modei prevăd creșteri de prețuri și mai mari pentru anul viitor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproape trei sferturi dintre directorii din industria modei se așteaptă la creșteri de prețuri pentru anul viitor, pe fondul tarifelor și al costurilor în creștere care afectează industria, potrivit unui raport al McKinsey& Co., scrie Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de anul precedent, când doar jumătate dintre directori se așteptau la creșteri de prețuri, potrivit datelor McKinsey. Creșterile de prețuri vor încerca să compenseze tarifele și costurile mai mari, potrivit McKinsey.

McKinsey prevede, de asemenea, că creșterea industriei va rămâne modestă pe tot parcursul anului, deoarece „se așteaptă ca volatilitatea macroeconomică crescută să continue să afecteze sentimentul și să determine un comportament al consumatorilor orientat către valoare”.

Consumatorii s-au retras în ultimele luni și au acordat prioritate achizițiilor esențiale, deoarece creșterea costurilor în întreaga economie erodează cheltuielile discreționare. O serie de mărci de modă și îmbrăcăminte au declarat că vor majora prețurile în rapoartele recente privind veniturile.

În septembrie, directorul financiar al American Eagle Outfitters Inc., Mike Mathias, a declarat că majorarea prețurilor este „un instrument din setul de măsuri” care va fi utilizat pentru a compensa cheltuielile mai mari. Retailerul va încerca, de asemenea, să optimizeze locurile în care își produce produsele, precum și să negocieze cu furnizorii și să caute costuri de transport mai mici.

La începutul acestei luni, directorul financiar al Ralph Lauren Corp., Justin Picicci, a declarat investitorilor că compania face „ajustări modeste” la prețurile pentru colecțiile de toamnă și primăvară 2026 ale mărcii, ca răspuns la creșterea tarifelor.

McKinsey prevede o îmbunătățire modestă pentru anul viitor în ceea ce privește produsele de lux, după un an 2025 „dificil”. „Prețurile ridicate rămân un obstacol semnificativ pentru clienții ambițioși”, potrivit McKinsey, care a remarcat că mulți potențiali cumpărători de produse de lux se concentrează în schimb pe bunăstarea și sănătatea personală.