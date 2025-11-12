Cererea de suspendare a platformei Shein examinată de tribunalul din Paris pe 26 noiembrie

Audierea sumară privind suspendarea în Franța a platformei asiatice Shein, în cadrul mai multor proceduri judiciare, va avea loc pe 26 noiembrie la tribunalul din Paris, am aflat dintr-o sursă judiciară, confirmând informațiile din Le Parisien, scrie Fashion United.

Pe 5 noiembrie, Matignon a acordat Shein 48 de ore pentru a se conforma legislației franceze, după descoperirea pe site-ul său a unor păpuși sexuale cu aspect infantil și arme de categoria A.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a luat act pe 7 noiembrie de retragerea produselor ilicite, dar a confirmat în aceeași zi „menținerea procedurilor judiciare pentru a obține suspendarea platformei”.

În cadrul unei audieri civile pe 26 noiembrie, judecătorul măsurilor provizorii al tribunalului din Paris va trebui să se pronunțe asupra suspendării platformei, atâta timp cât aceasta demonstrează că toate produsele disponibile pentru vânzare în Franța sunt în conformitate cu legile și reglementările franceze.

Platforma simbolică a modei de unică folosință, fondată în 2012 în China și cu sediul actual în Singapore, a deschis primul său magazin fizic din lume pe 5 noiembrie la BHV, un renumit magazin universal situat chiar vizavi de Primăria Parisului.

Ea face obiectul mai multor proceduri judiciare. Patru anchete privind patru platforme (Shein, AliExpress, Temu și Wish) au fost încredințate Oficiului pentru minori (Ofmin) de către parchetul din Paris pe 3 noiembrie.

Aceste anchete vizează „difuzarea de mesaje violente, pornografice sau indecente accesibile unui minor”, dar și, în cazul Shein și AliExpress, „difuzarea de imagini sau reprezentări ale unui minor cu caracter pornografic”.

În acest context, platforma asiatică continuă să-și instaleze primele magazine permanente din lume în Franța. După BHV din Paris, sunt prevăzute deschideri pe 18 noiembrie la Dijon și Reims și pe 21 noiembrie la Grenoble, apoi la începutul lunii decembrie la Angers și Limoges, potrivit Société des grands magasins (SGM), proprietarul structurilor care găzduiesc marca. Magazinul Shein din BHV a primit „peste 50.000” de vizitatori în câteva zile, potrivit SGM.

„Shein rămâne angajat în dialog cu autoritățile franceze pentru a răspunde preocupărilor exprimate și (…) pentru a continua să se îmbunătățească”, a declarat purtătorul său de cuvânt în Franța, Quentin Ruffat, pentru AFP pe 7 noiembrie.