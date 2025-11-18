G4Media.ro
Vicepremierul Tanczos Barna: Industria auto este un pilon strategic al economiei României…

Sursa foto: Disqdr | Dreamstime.com

Vicepremierul Tanczos Barna: Industria auto este un pilon strategic al economiei României / Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri este o frână pentru acest sector

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă, marţi, că industria auto este un pilon strategic al economiei României, dar Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri, în forma în care este în prezent, este o frână pentru acest sector, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Industria auto este un pilon strategic al economiei României. Pentru a-i păstra competitivitatea, trebuie să acţionăm acum. Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri este o frână pentru acest sector – susţin reducerea sau eliminara IMCA, în paralel cu aplicarea soluţiilor de prevenire a exportului de profit”, a scris, marţi după-amiază, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, de asemenea, trebuie adoptat în cel mai scurt timp creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare.

”Creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare trebuie adoptat în cel mai scurt timp posibil şi aplicat din 2026. Textul este deja pregătit la Ministerul Finanţelor şi poate fi aprobat imediat. Este o recunoaştere firească a faptului că industria auto investeşte masiv în inovare, cercetare şi dezvoltare, în tehnologii care trebuie susţinute”, a mai transmis vicepremierul.

Acesta a participat, marţi, la Forumul Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile organizat de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) .

”Am reafirmat parteneriatul Guvernului cu industria auto şi angajamentul de a o sprijini în continuare”, a mai transmis vicepremierul.

Tags:
