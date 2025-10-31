G4Media.ro
Tanczos Barna: Noi nu avem reforme serioase făcute încă / Am promis…

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Tanczos Barna: Noi nu avem reforme serioase făcute încă / Am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem, am zis să ne lase, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem…

Articole31 Oct • 910 vizualizări 7 comentarii

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are încă reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Potrivit vicepremierului, consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, dar am avut alegeri şi am spus Comisiei ”să ne lase în pace, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem în ianuarie”. Din cauza situaţiei cu anularea alegerilor, primele măsuri s-au luat în iulie, dar reformele trebuie continuate, transmite News.ro.

Tanczos Barna a declarat, joi seară, la Digi 24, că, dacă nu s-ar fi luat măsuri de către Guvern, ”ar fi fost mai rău, cu siguranţă”.

”Şi vă spun de ce. Pentru că s-a cam întins coarda prea mult şi am cam promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, cel târziu în octombrie-noiembrie. Am zis că avem alegeri în decembrie şi să ne lase în pace. Au zis cei care au fost atunci. Să ne lase un pic Comisia în pace, că pe cuvântul nostru de pionier, o să facem în ianuarie. Am anulat alegerile, n-am mai făcut în ianuarie pentru că am zis că avem alegeri în mai. Ar fi trebuit să facem în mai, n-am mai făcut în mai, am făcut-o în iulie. Deci Comisia a spus, acum ori niciodată. Deci veniţi cu consolidarea fiscală acum sau vă punem în vedere suspendarea fondurilor europene. Acolo discuţiile au fost foarte serioase. Şi eram cu spatele la zid”. a declarat Tanczos Barna.

Vicepremierul a precizat că şi el a fost ”cu spatele la zid” când a discutat cu Comisia Europeană, în calitate de ministru al Finanţelor.

”Ei n-au uitat istoria noastră de ani de zile când am zis că nu o să avem deficit de 9, o să avem 6 şi am avut 9,3 şi o să avem 7 şi am avut… nu ştiu cât. Deci, acolo nu prea era cale de întoarcere şi riscam suspendarea fondurilor europene şi mesaje negative care ar fi fost percepute foarte, foarte prost de agenţiile de rating. Am scăpat de acest pericol momentan, dar elementele structurale nu s-au schimbat. Noi nu avem reforme serioase făcute încă, în afară de sistemul de învăţământ şi un pic pe sănătate”, a mai afirmat Tanczos Barna.

El a explicat, însă, că reformele trebuie continuate, pentru că nu mai avem argumente pentru amâare: ”Reformele, nici ele nu mai pot fi negociate şi amânate, pentru că nu avem cum să mai promitem. Ce să mai promitem în Comisie? Că n-am făcut timp de trei ani de zile reforma pensiilor magistraţiilor şi o să facem în iulie 2026? Nu ne mai crede nimeni”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

7 comentarii

  1. de prea multe ori s-au compromis cu PSD
    au fost foarte marsavi cand au facut totul sa scape de USR
    daca vor sa arate ca le pasa, macar sa nu ramana afara dupa AUR+PSD, ar trebui sa traga cu dintii de alinta si de ceea ce trebuie facut , sa intareasca dreapta, sa fie alternativa care poate face diferenta in fata ciumelor PSD+AUR

    • dar acum sunteti la putere si puteti face, si daca nu puteti sa aratati romanilor cine nu vrea sa faca

    • si nu legi de alea ,cum ati mai facut, de spunea USR ca sunt degeaba, si dadeati vina pe ei ca nu vor legi

  2. Pai tu ca ministru Tzantosh stii cel mai bine. Cat ai fost ministru sau ai tras sforile prin administratie n-ai facut altceva decat sa ingropi orice incercare de reforma. Nu te-a intersat decat cum sa omori mai multi ursi si sa tai mai multa padure! Ip#critule!

  3. E acelasi Tanczos Barna care a facut la inceputul anului – ca ministru de finante al lui Ciolacu – mizeria de buget al Romaniei pe anul 2025, pe cifre total nerealiste (2.5% crestere economica, deficit de maxim 7% etc), din cauza caruia ni s-au marit apoi noua in vara toate taxele, impozitele, accizele etc?
    Este chiar el! 😠

  4. Păi nici nu faceți reforme, ca să nu deranjați tâlharii pesedeu peneleu care jefuiesc averea publică.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.