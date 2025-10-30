PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan

Grupurile parlamentare ale PSD și AUR de la Camera Deputaţilor au solicitat joi participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, în cadrul dezbaterii politice „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România, transmite Agerpres.

E pentru prima oară când partidul lui Sorin Grindeanu se aliniază cu partidul extremist AUR împotriva premierului PNL Ilie Bolojan.

Grindeanu l-a atacat constant în ultima lună pe Bolojan pe teme politice și economice, deși cei doi sunt parteneri în coaliția de guvernare.

Sorin Grindeanu e în campanie electorală pentru postul de președinte al PSD.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, joi, suplimentarea ordinii de zi a şedinţei de plen de luni cu solicitarea din partea grupului parlamentar al PSD, transmite Agerpres.

Tema propusă de social-democraţi pentru dezbatere este „retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului şi a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici. Solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale şi regionale, măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect”, se arată în solicitarea deputaţilor PSD.

Şi grupul parlamentar al AUR a solicitat miercuri participarea premierului Ilie Bolojan la dezbaterea politică „Ora prim-ministrului” din data de 3 noiembrie pentru a prezenta „situaţia reală a pregătirii ţării” pentru iarna 2025 – 2026.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis solicitarea către premier.