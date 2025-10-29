Ministrul Rogobete, după moartea doctoriței Ștefania Szabo: La Buzău, media gărzilor era de trei pe lună. Nu știu de ce ea făcea șapte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că media gărzilor la Spitalul Județean din Buzău era de trei pe lună și că nu știe de ce directorul medical Ștefania Szabo, găsită moartă în cabinet, făcea câte șapte – relatează Antena3.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„La Buzău media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de trei gărzi de persoană pe lună, pentru că acolo erau nouă chirurgi în acea secţie, plus un contract de gărzi dintr-o zonă exterioară. Deci, în medie, puteau face trei gărzi pe lună. De ce doamna doctor a dorit să facă şapte sau alţii nu au dorit să facă gărzi şi ea a fost nevoită să îi suplimenteze nu ştiu în momentul de faţă şi nu mă pot pronunţa”, a spus Rogobete, citat de Agerpres.

Totodată, el a subliniat că medicii trebuie ascultaţi mai mult şi că ar fi important un suport de consiliere pentru aceştia atunci când apar probleme de burnout sau momente de presiune.

„Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, a răspuns ministrul întrebat despre cazul de la Buzău.