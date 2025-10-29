Trump nu va fi cetățean de onoare al unui district german / Propunerea partidului Alternativa pentru Germania a fost respinsă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autoritățile dintr-un district german în care a trăit bunicul președintelui american Donald Trump au respins propunerea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) de a-l declara pe liderul american cetățean de onoare, a transmis agenția germană de presă DPA, potrivit BTA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Alternativa pentru Germania (AfD) a propus proiectul de lege, argumentând că bunicul lui Trump, Friedrich, a crescut în Kallstadt, un mic sat viticol din landul Renania-Palatinat, care face parte din districtul Bad Dürkheim. El s-a mutat în Statele Unite în 1885.

Partidul a invocat și eforturile lui Trump de a realiza pacea în Orientul Mijlociu.

După multe dezbateri, autoritățile din Bad Dürkheim au respins cererea. Șeful districtului local, Hans-Ulrich Ihlenfeld, a remarcat că legăturile lui Trump cu regiunea nu erau suficient de puternice.

În plus, pentru a deveni cetățean de onoare, o persoană trebuie să demonstreze un angajament puternic față de bunăstarea regiunii pe o perioadă lungă de timp.