G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Statele Unite au încheiat un acord comercial cu Coreea de Sud /…

Sursa foto: Photo 101841656 © Tayoso | Dreamstime.com

Statele Unite au încheiat un acord comercial cu Coreea de Sud / Trump acceptase anterior să reducă taxele vamale impuse produselor sud-coreene la 15%, în schimbul angajamentului Selului de a investi 250 de miliarde de dolari în SUA

Articole29 Oct • 125 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump anunţă miercuri că a încheiat un acord comercial cu omologul său sud-coreean Lee Jae Myung, după o întâlnire a celor doi lideri în oraşul sud-coreean Gyeongju (Sud), relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am făcut-o”, le-a răspuns preşedintele american unor jurnalişti care-l întrebau despre încheierea unui acord, fără să ofere detalii.

”Am încheiat un acord. Am făcut multe lucruri”, a declarat Donald Trump, care a evocat o ”sesiune excelentă”.

Însă preşedintele american a părut apoi să-şi  nuanţeze declaraţiile, la un dineu cu lideri ai ţărilor membre ale Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

”În esenţă ne-am finalizat acordul comercial şi am discutat alte subiecte legate de securitatea naţională, etc. Şi cred că am ajuns la o concluzie în multe puncte foarte importante”, a declarat Donald Trump.

La sfârşitul lui iulie, liderul american a anunţat că a acceptat să reducă taxele vamale impuse produselor sud-coreene la 15%, în schimbul angajamentului Selului de a investi 250 de miliarde de dolari în Statele Unite şi de a cumpăra gaze naturale lichefiate (GNL) în valoare de 100 de miliarde de dolari, dar şi alte surse de energie – în următorii trei ani.

Însă suprataxarea automobilelor persită, iar modalitatea investirii acestor sume a fost aprig negociată.

Arestarea a sute de muncitori sud-coreeni de către Poliţia americană a Imigraţiei (ICE) a crescute tensiunile înre cele două ţări.

Seulul încerca să finalizeze prevederile acestui acord crucial în industria sud-coreană a automobilului.

Piaţa americană absoarbe jumătate dintre exporturile de maşini sud-coreene – care rereprezintă 27% din exporturile totale ale Coreei de Sud în Statle Unite.

Preşedintree sud-coreean preciza, în august, că 150 de miliarde de dolari din anvelopa investiţiilor prevăzute urmează să fie destinate construcţiilor navale, iar restul unor sectoare precum semiconductori, baterii, biotehnologiii sau energie.

Coreea de Sud – al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, după China –  mizat pe acest sector în negocierile cu Statele Unite, ale căror şantiere navale întâmpină dificultăţi să satisfacă cererea internă şi pe care Donald Trump vrea să le consolideze.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa: Nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5

Articole29 Oct • 132 vizualizări
0 comentarii

Președintele chinez Xi Jinping se întâlneşte joi cu Donald Trump, în Coreea de Sud

Articole29 Oct • 163 vizualizări
0 comentarii

Victor Negrescu, PSD: Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă / Ministrul de Externe și ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații și soluții rapide/  Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată

Articole29 Oct • 431 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.