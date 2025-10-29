Statele Unite au încheiat un acord comercial cu Coreea de Sud / Trump acceptase anterior să reducă taxele vamale impuse produselor sud-coreene la 15%, în schimbul angajamentului Selului de a investi 250 de miliarde de dolari în SUA

Preşedintele american Donald Trump anunţă miercuri că a încheiat un acord comercial cu omologul său sud-coreean Lee Jae Myung, după o întâlnire a celor doi lideri în oraşul sud-coreean Gyeongju (Sud), relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Am făcut-o”, le-a răspuns preşedintele american unor jurnalişti care-l întrebau despre încheierea unui acord, fără să ofere detalii.

”Am încheiat un acord. Am făcut multe lucruri”, a declarat Donald Trump, care a evocat o ”sesiune excelentă”.

Însă preşedintele american a părut apoi să-şi nuanţeze declaraţiile, la un dineu cu lideri ai ţărilor membre ale Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

”În esenţă ne-am finalizat acordul comercial şi am discutat alte subiecte legate de securitatea naţională, etc. Şi cred că am ajuns la o concluzie în multe puncte foarte importante”, a declarat Donald Trump.

La sfârşitul lui iulie, liderul american a anunţat că a acceptat să reducă taxele vamale impuse produselor sud-coreene la 15%, în schimbul angajamentului Selului de a investi 250 de miliarde de dolari în Statele Unite şi de a cumpăra gaze naturale lichefiate (GNL) în valoare de 100 de miliarde de dolari, dar şi alte surse de energie – în următorii trei ani.

Însă suprataxarea automobilelor persită, iar modalitatea investirii acestor sume a fost aprig negociată.

Arestarea a sute de muncitori sud-coreeni de către Poliţia americană a Imigraţiei (ICE) a crescute tensiunile înre cele două ţări.

Seulul încerca să finalizeze prevederile acestui acord crucial în industria sud-coreană a automobilului.

Piaţa americană absoarbe jumătate dintre exporturile de maşini sud-coreene – care rereprezintă 27% din exporturile totale ale Coreei de Sud în Statle Unite.

Preşedintree sud-coreean preciza, în august, că 150 de miliarde de dolari din anvelopa investiţiilor prevăzute urmează să fie destinate construcţiilor navale, iar restul unor sectoare precum semiconductori, baterii, biotehnologiii sau energie.

Coreea de Sud – al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, după China – mizat pe acest sector în negocierile cu Statele Unite, ale căror şantiere navale întâmpină dificultăţi să satisfacă cererea internă şi pe care Donald Trump vrea să le consolideze.