Președintele chinez Xi Jinping se întâlneşte joi cu Donald Trump, în Coreea de Sud
China anunţă miercuri că preşedintele chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump joi, în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în contextul unor tensiuni comerciale între cele două ţări, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Xi Jinping şi Donald Trump urmează să discute despre ”relaţiile bilaterale şi probleme de interes comun”, anunţă într-un comunicat Ministerul chinez de Externe.
China nu a confirmat niciodată, până miercuri, organizarea acestui summit Xi-Trump.
