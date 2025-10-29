Partidul populist al lui Andrej Babis, câştigător al alegerilor legislative din Cehia, va forma un guvern cu două formaţiuni eurosceptice

Magnatul Andrej Babis, câştigător al alegerilor legislative din 3 şi 4 octombrie din Cehia, a declarat miercuri că a ajuns la un acord cu alte două partide, ambele eurosceptice, pentru a forma un guvern, informează agenția de știri EFE.

„Am convenit asupra acordului de coaliţie şi îl vom semna luni, 3 noiembrie”, a spus Babis într-un mesaj înregistrat, difuzat pe reţelele sociale.

Pe 3 noiembrie se vor reuni pentru prima dată membrii camerei inferioare a Parlamentului de la Praga în această nouă legislatură, transmite Agerpres.

Pe lângă formaţiunea sa populistă ANO, viitorul executiv va include, de asemenea, Libertate şi Democraţie Directă (SPD), de extremă dreapta, şi Motoriştii Uniţi, care se opune Pactului Verde al UE şi altor măsuri pe care le consideră contrare intereselor şoferilor de automobile.

Aceste trei partide însumează 108 din totalul de 200 de deputaţi.

Totuşi, mai rămân de convenit câteva puncte ale acordului de coaliţie, atât în privinţa programului, cât şi a împărţirii portofoliilor şi a componenţei organismelor de conducere ale Camerei Deputaţilor, după cum a recunoscut viitorul prim-ministru, care a ocupat deja această funcţie în perioada 2017-2021.

Documentul final al acordului va trebui prezentat în această săptămână preşedintelui ţării, Petr Pavel. Şeful statului l-a însărcinat luni pe Babis să formeze guvernul care va urma executivului de centru-dreapta condus de conservatorul Petr Fiala.

Înaintea acestui moment, Petr Pavel manifestase anumite rezerve în faţa unei posibile schimbări de curs în politica externă, mai ales dacă s-ar fi pus la îndoială ancorarea ţării în structurile euro-atlantice.

Andrej Babis l-a asigurat însă pe preşedintele Cehiei că nu va exista un referendum privind menţinerea ţării în UE şi NATO, ideea promovată în special de SPD.