Ministrul Sănătăţii anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: Nu înseamnă închiderea lor
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor, transmite Agerpres.
„A nu se înţelege greşit. Reclasificare sau reorganizarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor. Înseamnă reclasificare pe alte nivele. (…) Spitale de categoria I, spitale de categoria a II-a, spitale de categorie a III-a şi atât. Acum avem cinci categorii. (…) Termen – până la finalul acestui an”, a arătat Rogobete, după ce a participat la Forumul Inovaţiei în Sănătate, cu tema „Inovaţia farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienţilor români la terapiile inovative”, organizat de Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.
El a reamintit că în urmă cu trei săptămâni a fost demarată procedura pentru reorganizarea unităţilor sanitare şi reclasificarea acestora.
„A apărut în Monitorul Oficial o nouă categorie de spital – şi anume spitalele strategice. A început evaluarea la nivelul tuturor unităţilor sanitare, iar cele care îndeplinesc aceste criterii vor fi introduse în spitale strategice. (…) Este aberant ca în anul 2025 spitalele să fie organizate atât din punctul de vedere al normativului de personal cât şi al structurii încă de pe un model sovietic. Adică, ţinem cont de numărul de paturi şi atât, fără să ţinem cont de numărul de pacienţi, de complexitatea cazurilor, de manevrele care se întâmplă, care sunt acordate pacientului”, a explicat ministrul.
