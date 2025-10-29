G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Sănătăţii anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul…

spital
Sursa foto Dreamstime

Ministrul Sănătăţii anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: Nu înseamnă închiderea lor

Articole29 Oct • 178 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„A nu se înţelege greşit. Reclasificare sau reorganizarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor. Înseamnă reclasificare pe alte nivele. (…) Spitale de categoria I, spitale de categoria a II-a, spitale de categorie a III-a şi atât. Acum avem cinci categorii. (…) Termen – până la finalul acestui an”, a arătat Rogobete, după ce a participat la Forumul Inovaţiei în Sănătate, cu tema „Inovaţia farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienţilor români la terapiile inovative”, organizat de Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

El a reamintit că în urmă cu trei săptămâni a fost demarată procedura pentru reorganizarea unităţilor sanitare şi reclasificarea acestora.

„A apărut în Monitorul Oficial o nouă categorie de spital – şi anume spitalele strategice. A început evaluarea la nivelul tuturor unităţilor sanitare, iar cele care îndeplinesc aceste criterii vor fi introduse în spitale strategice. (…) Este aberant ca în anul 2025 spitalele să fie organizate atât din punctul de vedere al normativului de personal cât şi al structurii încă de pe un model sovietic. Adică, ţinem cont de numărul de paturi şi atât, fără să ţinem cont de numărul de pacienţi, de complexitatea cazurilor, de manevrele care se întâmplă, care sunt acordate pacientului”, a explicat ministrul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Sănătăţii anunţă extinderea reţelei de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic, cu prioritate în zonele cu acces limitat: Investigaţiile vor fi gratuite, atât pentru pacienţii asiguraţi, cât şi pentru cei neasiguraţi

Articole27 Oct • 162 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Sǎnǎtǎţii, discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale: Am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare

Articole18 Oct • 7.728 vizualizări
0 comentarii

Explozia blocului din Rahova: Un adolescent, externat, o tânără care a suferit intervenţii chirurgicale, s-a trezit şi are „status medical pozitiv” / Persoanele evacuate primesc îngrijiri medicale în ambulatoriu şi medicaţie, în cazul bolnavilor cronici

Articole18 Oct • 527 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.