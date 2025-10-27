Preşedintele ceh l-a desemnat pe miliardarul populist Andrej Babis să conducă negocierile pentru formarea guvernului / Este urmărit penal pentru fraudă cu subvenţii europene

Preşedintele ceh Petr Pavel l-a desemnat luni pe miliardarul pro-Trump Andrej Babis, al cărui partid populist ANO a câştigat alegerile legislative de la începutul lui octombrie, să conducă negocierile în vederea formării un nou guvern al ţării, a anunţat biroul său de presă, informează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Preşedintele Republicii aşteaptă de la Andrej Babis ca el să prezinte o componenţă a guvernului care să nu slăbească de nicio manieră principiile statului nostru democratic prevăzute în Constituţia Republicii Cehe”, a adăugat biroul de presă într-un comunicat.

Petr Pavel, fost oficial NATO care în negocierile pentru formarea guvernului s-a concentrat pe politica externă şi aspecte ce ţin de securitate, le-a cerut de asemenea partidelor să menţină programul condus de Cehia şi fondat de partenerii externi pentru transportarea de muniţie de artilerie către Kiev, program pe care Babis îl declarase supraevaluat şi netransparent.

Babis a început negocierile cu partidul de extremă dreapta SPD şi cu partidul de dreapta Motoristé sobě (Şoferii pentru ei înşişi) pentru a forma un guvern, deoarece ANO, care a obţinut 34,5% din voturi în alegeri, nu dispune de majoritate în Parlament, cu cele 80 de mandate din 200.

Cele trei partide lucrează la o agendă guvernamentală comună ce va duce probabil la cheltuieli fiscale mai mari, la mai puţin sprijin pentru apărarea Ucrainei în faţa Rusiei şi la o opoziţie mai puternică faţă de politicile Uniunii Europene privind migraţia şi schimbările climatice.

SPD a obţinut în urma alegerilor 15 locuri, iar partidul şoferilor – 13 locuri.

„Ne von reuni din nou miercuri şi vom continua discuţiile asupra declaraţiei de program”, a spus Babis luni în faţa unor jurnalişti.

De asemenea, înainte de a fi numit oficial la conducerea guvernului, Andrej Babis trebuie să fie în conformitate cu legea, pentru a rezolva riscurile de conflict de interese cu activităţile sale de om de afaceri, potrivit Preşedinţiei cehe.

„Andrej Babis l-a asigurat pe preşedinte că el va prezenta public soluţia pentru problema conflictului de interese înainte de eventuala sa numire în funcţia de premier”, a precizat biroul de presă al lui Petr Pavel.

Miliardarul este proprietarul unui conglomerat chimic şi alimentar, iar împotriva lui au fost declanşate urmăriri penale pentru fraudă cu subvenţii europene.

În Republica Cehă, preşedintele numeşte prim-miniştrii şi miniştrii. Parlamentul se va reuni pe 3 noiembrie, după care va alege un nou preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, înainte de demisia actualului cabinet – cea mai apropiată dată când va putea fi numit un nou premier.