Israelul a ridicat starea de urgenţă pentru localităţile de lângă Fâşia Gaza, la mai bine de doi ani de la instituirea ei

Israelul a ridicat luni starea de urgenţă în localităţile din sudul ţării apropiate de Fâşia Gaza, ce fusese instaurată după atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023, informează agenția de știri AFP, tcitată de Agerpres.

„Am decis să adopt recomandarea armatei şi să ridic, pentru prima dată după 7 octombrie, regimul special pe frontul” de sud, a afirmat ministrul israelian al apărării Israel Katz, citat într-un comunicat al biroului său de presă.

Această „decizie reflectă noua realitate privind securitatea în sudul ţării, obţinută datorită acţiunii hotărâte şi puternice a luptătorilor noştri curajoşi” după doi ani contra Hamas, a adăugat ministrul.

Un armistiţiu este în vigoare din 10 octombrie între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas în Gaza, după doi ani de război.

Armata israeliană a lansat o ofensivă de anvergură în Fâşia Gaza ca represalii la atacul din 7 octombrie din sudul Israelului. Ea continuă să controleze circa jumătate din teritoriul palestinian asediat şi devastat.

Starea de urgenţă în aglomerările situate până la 80 de kilometri de Gaza acorda autorităţilor puteri speciale pentru menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii civililor.

Aceste puteri prevedeau inclusiv restricţii de circulaţie, închiderea instituţiilor de învăţământ sau evacuarea produselor periculoase.

Decizia de a nu prelungi această stare specială reflectă o schimbare în evaluarea situaţiei de securitate şi redă gestionarea vieţii cotidiene în mâinile autorităţilor civile.

Locuitorii israelieni evacuaţi după atacul din 7 octombrie au fost deja autorizaţi să se întoarcă acasă. Ultimele restricţii de acces lângă frontiera cu Fâşia Gaza au fost ridicate în iulie 2025.

Acest dispozitiv fusese de asemenea impus în tot Israelul în iunie 2025 în timpul atacului israelian în Iran care a dus la represalii iraniene înainte de încheierea unui armistiţiu, 12 zile mai târziu.