O profesoară de biologie din Iași şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit fotografii indecente cu ea pe un site de videochat

O profesoară de biologie, în vârstă de 24 de ani, de la un liceu din judeţul Iaşi şi-a dat demisia, după ce elevii au descoperit că tânăra a apărut în ipostaze indecente pe un site de videochat, transmite News.ro.

Tânăra se angajase în urmă cu trei ani ca profesoară la Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti” din localitatea ieşeană Răducăneni, iar elevii au descoperit recent că apare în ipostaze indecente pe un site de videochat. La profilul creat pe site-ul respectiv, tânăra oferea informaţii explicite privind experienţa sa sexuală.

Părinţii copiilor au sesizat conducerea şcolii, cerând ca profesoara să nu mai predea la unitatea respectivă. Ea avea cursuri la disciplina biologie, atât la clasele de gimnaziu, cât şi la cele de liceu.

Conducerea şcolii a discutat cu profesoara de biologie, iar aceasta a decis să îşi dea demisia. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Iaşi au precizat că ancheta demarată în acest caz nu-şi mai are rostul în aceste condiţii.

Profesoara, originară din judeţul Arad, a obţinut peste 9.50 la examenul de titularizare şi fusese repartizată la liceul din localitatea Răducăneni.