Grupul rus Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, după ce a fost supus sancțiunilor americane

Grupul rus Lukoil a anunțat luni că intenționează să-și vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”, transmite agenția bulgară de presă BTA.

Anunțul a fost publicat pe site-ul web al concernului .

Compania a adăugat că a început să ia în considerare ofertele potențialilor cumpărători.

Vânzarea activelor se face în conformitate cu o licență de încetare și renunțare emisă de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Compania intenționează să solicite o prelungire a licenței, dacă este necesar, pentru a asigura continuarea exploatării activelor sale internaționale, se adaugă în comunicat.

SUA au impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, din cauza războiului din Ucraina de săptămâna trecută, reamintește BTA.

Rafinăria din Burgas și alte câteva filiale care reprezintă grupul Lukoil în Bulgaria îndeplinesc criteriile, a declarat ieri ministrul bulgar al Justiției, Georgi Georgiev. El a spus că noile sancțiuni împotriva Lukoil vor intra în vigoare peste o lună.

Vânzarea activelor companiei ruse în Bulgaria va avea loc numai după o decizie a Consiliului de Miniștri (CM) și un aviz pozitiv din partea Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS), a decis parlamentul pe 24 octombrie. Deputații au adoptat un amendament la Legea privind promovarea investițiilor în a doua lectură.

Cu puțin timp înainte de introducerea sancțiunilor, Trump a anulat summitul planificat cu președintele rus Vladimir Putin, care a declarat că măsurile sunt „serioase”, dar insuficiente pentru a distruge economia rusă, care se află deja sub numeroase restricții internaționale, scrie France 24.

Sancțiunile vor îngheța toate activele Rosneft și Lukoil din Statele Unite și vor interzice companiilor americane să facă afaceri cu acestea.

Cele două companii, care reprezintă 55% din producția de petrol a Rusiei, au fost, de asemenea, incluse pe lista entităților sancționate, un registru urmat de multe țări și temut în lumea afacerilor.

Washingtonul a acordat firmelor care colaborează cu entitățile ruse o lună pentru a întrerupe relațiile, sau pentru a se confrunta cu sancțiuni secundare, care le-ar interzice accesul la bănci, comercianți, transportatori și asiguratori americani.

Cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia deține sute de benzinării în întreaga UE, dintre care aproximativ 200 în Belgia; operează rafinării gigantice în România și Bulgaria; și deține o cotă de 45% dintr-o fabrică de prelucrare a combustibililor din Țările de Jos, amintește Politico.

De asemenea, furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, care încă depind de Moscova pentru 86-100% din importurile lor. Profitând de o derogare de la sancțiuni, cele două țări au rezistat cu încăpățânare să renunțe la Moscova, în ciuda presiunilor intense din partea UE.

Secretarul de stat pentru energie al României, Cristian Bușoi, a declarat săptămâna trecută pentru Politico, la două zile după anunțarea sancțiunilor, că Lukoil va avea acum „obligația” de a vinde rafinăria Petrotel înainte de termenul limită de luna viitoare. „Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”, a adăugat el.