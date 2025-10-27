Cinci români au fost condamnaţi la închisoare în Scoţia pentru violarea şi exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile / Un caz considerat „deosebit de şocant”

Membrii unei bande de români au fost condamnaţi luni la pedepse cuprinse între opt şi 24 de ani de închisoare pentru violarea şi exploatarea sexuală a 10 femei vulnerabile în Dundee, Scoţia, relatează Sky News. Este vorba de patru bărbaţi şi o femeie, care fuseseră găsiţi vinovaţi în ianuarie de zeci de infracţiuni – inclusiv viol – în urma unei anchete care a vizat exploatarea sexuală, traficul de persoane şi furnizarea de droguri, transmite News.ro.

Banda le-a administrat victimelor droguri, inclusiv cocaină crack, în diverse locuinţe, între iunie 2021 şi septembrie 2022. Unele dintre victimele lor au devenit dependente de substanţele ilegale, ceea ce le-a determinat să fie şantajate pentru a întreţine relaţii sexuale nedorite.

Mircea Marian Cumpănăşoiu, 38 de ani, Remus Stan, 35 de ani, Cătălin Dobre, 45 de ani, Cristian Urlăţeanu, 41 de ani, şi Alexandra Bugonea, 35 de ani, au negat orice faptă ilegală, dar au fost condamnaţi în urma unui proces la Înalta Curte din Glasgow.

Liderul grupului, Cumpănaşoiu, a primit o pedeapsă extinsă de 24 de ani, dintre care 20 de ani de închisoare şi patru ani de eliberare condiţionată. Stan a fost condamnat la 12 ani de închisoare, Dobre a fost condamnat la 10 ani de închisoare, în timp ce Urlăţeanu a primit o pedeapsă extinsă de 20 de ani, dintre care 18 ani de închisoare şi doi ani cu suspendare. Bugonea a fost condamnată la opt ani de închisoare.

După arestarea suspecţilor Cumpănăşoiu şi Stan, co-acuzaţii Urlăţeanu şi Bugonea au fost localizaţi în Belgia şi extrădaţi. Dobre a fost găsit în Republica Cehă şi adus înapoi în Scoţia pentru proces, care a durat şase săptămâni.

UN CAZ „DEOSEBIT DE ŞOCANT”

Într-un interviu acordat Sky News, şeful unei organizaţii caritabile care are ca scop combaterea sclaviei moderne a declarat că acest caz este „deosebit de şocant”, deoarece victimele au fost „alese cu grijă datorită vulnerabilităţii lor”.

„Criminalii cutreierau străzile din Dundee în căutarea femeilor care îndeplineau condiţiile de a fi deosebit de vulnerabile şi, pe baza acestui fapt, le exploatau sexual în mod continuu şi brutal”, a explicat James Clarry, directorul executiv al Justice and Care.

La rândul său, inspectorul detectiv Scott Carswell a povestit pentru Sky News că banda le furniza femeilor alcool şi droguri gratuite la petreceri, înainte de a le constrânge să întreţină relaţii sexuale, „ceea ce multe dintre ele nu doreau să facă”, dar „erau atât de dependente de droguri, încât ştiau că singura modalitate de a le obţine era să întreţină relaţii sexuale”. Carswell a spus că banda a făcut femeile dependente pentru a le controla şi a le face să revină pentru mai mult.

Poliţia scoţiană a declarat că infractorii au fost arestaţi şi acuzaţi în cadrul Operaţiunii Recloir, lansată la sfârşitul anului 2021 pentru a viza o bandă de traficanţi de persoane din zona Tayside. În timpul anchetei, ofiţerii au descoperit dovezi de infracţiuni sexuale grave, prostituţie, furnizare şi trafic de droguri.

Ancheta s-a concentrat iniţial pe întreţinerea bordelurilor în Dundee şi traficarea de femei din România. „Cu toate acestea, în vara anului 2022, am început să primim informaţii că grupul criminal viza femeile vulnerabile din Dundee. Şi se pare că le seduceau şi le constrângeau cu cadouri sub formă de droguri gratuite şi alte lucruri, până când victimele erau nevoite să se implice în activităţi sexuale pentru a obţine drogurile gratuite. Din păcate, acest lucru le-a făcut dependente de drogurile de clasa A care le erau furnizate”, a precizat Carswell.

„UN PEŞTE ZÂMBITOR, CARE FACE CU OCHIUL”



El a explicat că în cazul multor victime, infractorii foloseau metoda „Lover Boy”. Ele credeau că sunt iubitele lor şi nu îşi dădeau seama că erau seduse şi exploatate. „Scopul final aici era să le manipuleze pe femei şi, eventual, să le determine să se prostitueze”, a spus inspectorul.

Cumpănăşoiu, cunoscut şi sub numele de „Mario”, a fost descris în instanţă ca un „peşte zâmbitor şi care face cu ochiul”, care îşi finanţa stilul de viaţă şi dependenţa de droguri din prostituţie. El a fost găsit vinovat de 15 acuzaţii, inclusiv de gestionarea de bordeluri şi 10 acuzaţii de viol.

Cumpănăşoiu a furnizat, de asemenea, droguri mai multor femei şi a fost implicat în constrângere sexuală.

Instanţa a aflat cum a traficat o femeie vulnerabilă în scopul prostituţiei, convingând-o că va câştiga sume mari de bani.

Proxenetul a promovat apoi serviciile ei online şi a dus-o să se întâlnească cu clienţii, înainte de a-i lua o parte din câştiguri.

Urlăţeanu a fost găsit vinovat de nouă acuzaţii, printre care viol, agresiune, venituri obţinute din prostituţie şi furnizarea de cocaină. La momentul comiterii infracţiunilor, el locuia împreună cu partenera sa, coacuzata Bugonea, care lucra ca prostituată. Instanţa a aflat că el folosea banii pe care îi primea de la Bugonea pentru a-şi finanţa dependenţa de cocaină şi pentru a plăti facturile gospodăriei.

Una dintre victime a povestit în timpul procesului cum a fost ademenită într-un apartament din Bright Street, unde a descris că exista o cantitate nelimitată de cocaină şi whisky. Se jucau adesea jocuri precum „adevăr sau provocare” şi „învârte sticla”, în timpul cărora se dezbrăcau, iar Urlăţeanu punea întrebări de natură sexuală. El a violat-o apoi pe femeie într-un dormitor. Urlăţeanu şi Bugonea au fost găsiţi vinovaţi pentru violarea aceleiaşi femei în mai multe rânduri, în apartament.

Stan a fost găsit vinovat de opt acuzaţii, inclusiv viol şi trafic de femei în scopul prostituţiei

Dobre, cunoscut şi sub numele de „Luigi”, a fost găsit vinovat de cinci acuzaţii, inclusiv violul în grup al unei femei împreună cu Urlăţeanu şi Stan. El a fost condamnat şi pentru tentativă de viol, constrângere sexuală şi agresiune sexuală.

Bugonea a fost condamnată pentru cinci acuzaţii – furnizare de droguri, constrângere sexuală, viol şi agresiune sexuală prin penetrare.

EXPULZAŢI LA ÎNCHEIEREA PEDEPSELOR



Pe lângă pedepsele cu închisoarea, membrii bandei au fost înscrişi pe lista infractorilor sexuali pe o perioadă nedeterminată.

„Această bandă a exploatat fără milă femei vulnerabile pentru propriul câştig, fără să ţină seama de suferinţa şi trauma pe care le-au cauzat. Încercările lui Urlăţeanu, Bugonea şi Dobre de a scăpa de justiţie fugind în străinătate au eşuat când poliţia i-a găsit şi i-a adus în Scoţia pentru a aştepta procesul”, a comentat procurorul Fiona Kirkby, care a lăudat, pe de altă parte, curajul victimelor de a vorbi deschis. „Datorită curajului lor şi sprijinului acordat de organizaţiile caritabile şi de partenerii din justiţie, această urmărire penală a fost posibilă, asigurând protecţia altor femei şi fete împotriva acestor infractori”, a declarat ea.

Judecătorul Lord Scott a spus că banda „a deviat, a minimizat, a negat şi a minţit” în legătură cu infracţiunile comise. „Poate că aţi crezut că nimănui nu-i pasă de victimele voastre, ceea ce înseamnă că puteţi să le faceţi orice doriţi fără consecinţe. Dacă este aşa, evenimentele au dovedit că v-aţi înşelat. Fiecare dintre femeile care au depus mărturie împotriva voastră a găsit puterea să o facă, în ciuda dificultăţilor”, le-a spus el inculpaţilor.

Judecătorul a punctat că femeile au făcut „paşi importanţi” pentru a trece peste acea etapă din viaţa lor. „Le felicit pentru că au preluat controlul asupra vieţii lor în măsura în care au fost capabile să facă acest lucru şi pentru că au putut depune mărturie despre abuzurile pe care le-au suferit din partea voastră”, a declarat judecătorul.

Lordul Scott le-a spus condamnaţilor că este probabil să fie explulzaţi la sfârşitul pedepselor, dar este o chestiune care ţine de Ministerul de Externe.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Gândurile noastre sunt alături de victime, care au dat dovadă de un curaj imens în căutarea dreptăţii. Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a-i expulza pe aceşti indivizi josnici”.