Belgia este practic un narco-stat, avertizează un judecător de rang înalt din Anvers / „S-au înrădăcinat structuri extinse de tip mafiot”, a scris judecătorul într-o scrisoare anonimă

Traficul de droguri transformă Belgia într-un narco-stat, iar statul de drept este amenințat, a scris un judecător din Anvers într-o scrisoare anonimă publicată luni, în care solicită ajutor urgent din partea guvernului federal, scrie Politico.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în districtul nostru și nu numai nu mai este o problemă clasică de criminalitate. Ne confruntăm cu o amenințare organizată care subminează instituțiile noastre”, a scris judecătorul de instrucție în scrisoarea publicată pe site-ul oficial al sistemului judiciar belgian.

„Structuri extinse de tip mafiot s-au înrădăcinat, devenind o putere paralelă care provoacă nu numai poliția, ci și justiția. Consecințele sunt grave: evoluăm către un stat narco? Nu se poate, credeți? Exagerat? Potrivit comisarului nostru pentru droguri, această evoluție este deja în curs. Colegii mei și cu mine împărtășim această îngrijorare”, a adăugat judecătorul.

Portul uriaș din Anvers servește drept poartă de intrare a narcoticelor ilegale în Belgia și, mai larg, în Europa. Bruxelles, capitala țării, a fost afectată de o serie de împușcături legate de droguri, cu peste 60 de incidente numai în acest an, 20 dintre ele având loc chiar în această vară.

Ca răspuns la masacru, ministrul belgian de interne Bernard Quintin a declarat că dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului. La începutul acestui an, guvernul belgian a aprobat fuziunea celor șase zone de poliție din Bruxelles într-o singură unitate, care va intra în vigoare la începutul anului 2027, pentru a combate flagelul violenței.

În scrisoarea anonimă, judecătorul continuă să observe că un stat narco se caracterizează prin economie ilegală, corupție și violență – condiții pe care Belgia le îndeplinește, în opinia judecătorului. Judecătorul observă că rețelele de spălare de bani cresc costurile imobiliare, corupția pătrunde în instituțiile statului, iar răpirile pot fi comandate pe Snapchat.

„Această corupție se infiltrează în instituțiile noastre. Cazurile pe care le-am condus în ultimii ani – și eu sunt doar unul dintre cei 17 judecători de instrucție din Anvers – au dus la arestarea angajaților din poziții cheie din port, a vameșilor, a polițiștilor, a funcționarilor municipali și, din păcate, chiar a personalului din sistemul judiciar, atât din închisori, cât și chiar aici, în această clădire”, se arată în scrisoarea judecătorului.

„Un atac la domiciliu cu o bombă sau arme de război, o intrare prin efracție sau o răpire pot fi comandate cu ușurință online. Nici măcar nu este nevoie să accesați dark web-ul; este suficient un cont Snapchat”, a adăugat judecătorul.